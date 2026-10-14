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Na knižní veletrh v Brodě se přihlásilo 159 vystavovatelů, přivezou i rarity

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Dennívýzva
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Na letošní Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, který bude 16. a 17. října, se přihlásilo 159 vystavovatelů. Podle ředitelky veletrhu Markéty Hejkalové bude příležitostí také k prezentaci autorů, kteří si své knihy vydávají sami.
Na knižní veletrh v Brodě se přihlásilo 159 vystavovatelů, přivezou i rarity

Na knižní veletrh v Brodě se přihlásilo 159 vystavovatelů, přivezou i rarity

Zdroj: Podzimní knižní veletrh Havlíčkův Brod
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 10:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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