Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Listí nemusí končit v koši: v zahradě ho ještě využijete!

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Možná obdivujete barvy podzimu, které můžete vidět zejména na listech stromů. Nicméně potom čeká ta horší část – odklízení listů a přemýšlení, co s nimi. Pokud máte zahradu, můžete ho proměnit v užitečný materiál a ušetřit si cestu ke kontejneru. Listí můžete použít jako ten nejlevnější a přitom účinný mulč – stačí jej shrabat na potřebné místo. Tak ochráníte půdu před vysycháním, zmírníte výkyvy teplot a postupně (jak se listy rozkládají) získáte živiny do půdy. Listy se hodí zejména pod stromy a nebo mezi trvalky. Jen dávejte pozor, aby vrstva nebyla příliš silná a mokrá, to by mohly začít vznikat plísně.
Listí nemusí končit v koši: v zahradě ho ještě využijete!

Listí nemusí končit v koši: v zahradě ho ještě využijete!

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Naše zahrada
Hortenzie nemusíte kupovat. Z jednoho keře si na konci léta můžete vypěstovat nové rostliny
Hortenzie nemusíte kupovat. Z jednoho keře si na konci léta můžete vypěstovat nové rostliny
Polníček: Zelenina, kterou se vyplatí vysít právě teď
Polníček: Zelenina, kterou se vyplatí vysít právě teď

Pokud máte rádi nenáročnou zeleninu, pak je polníček skvělou volbou. Můžete ho pěstovat i v době, kdy už...

Podzimní hnojení trávníku: Proč teď potřebuje draslík a ne dusík
Podzimní hnojení trávníku: Proč teď potřebuje draslík a ne dusík

Sáhnete na podzim po stejném hnojivu jako přes léto? Tráva to sice na první pohled ustojí, ale do zimy pak...

Chcete extra dlouhé mrkve? Hitem je pěstování v chráničce trubek
Chcete extra dlouhé mrkve? Hitem je pěstování v chráničce trubek

Pěstování mrkve je u nás tradiční záležitostí a rozhodně se jedná o jakousi stálici našich zahrad. Mrkev se...

Neuspěchejte podzimní sadbu česneku. Neřiďte se kalendářem, ale půdou
Neuspěchejte podzimní sadbu česneku. Neřiďte se kalendářem, ale půdou

Patříte také k těm zahrádkářům, kteří se při výsadbě česneku řídí pouze kalendářem a volí pro tuto práci...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.