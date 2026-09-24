Možná obdivujete barvy podzimu, které můžete vidět zejména na listech stromů. Nicméně potom čeká ta horší část – odklízení listů a přemýšlení, co s nimi. Pokud máte zahradu, můžete ho proměnit v užitečný materiál a ušetřit si cestu ke kontejneru. Listí můžete použít jako ten nejlevnější a přitom účinný mulč – stačí jej shrabat na potřebné místo. Tak ochráníte půdu před vysycháním, zmírníte výkyvy teplot a postupně (jak se listy rozkládají) získáte živiny do půdy. Listy se hodí zejména pod stromy a nebo mezi trvalky. Jen dávejte pozor, aby vrstva nebyla příliš silná a mokrá, to by mohly začít vznikat plísně.
Listí nemusí končit v koši: v zahradě ho ještě využijete!
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