Tento hrneček s kytičkami po babičce je tak obyčejný, že by vás nenapadlo, že má cenu 5 000 Kč. Sběratelé vám urvou ruce

Pokud doma objevíte jeden konkrétní typ šálku s podšálkem z meziválečného období, můžete za něj v internetových obchodech dostat i více než čtyři tisíce korun. A to i v případě, že má drobný šrám. Pojďme společně odhalit tajemství této zapomenuté české legendy, jejíž domovská továrna doslova zmizela z mapy světa.
Odhalení zapomenutého klenotu z Ledvic
Jde o nádherný keramický čajový šálek s podšálkem z produkce proslulé továrny Bihl, která sídlila v severočeských Ledvicích u Duchcova. Tento konkrétní skvost pochází z období kolem roku 1920, kdy se střetávala doznívající secese s nastupujícím dynamickým stylem art deco. Vyroben je z jemné glazované kameniny a pyšní se neobyčejně ladnými tvary. Průměr šálku činí 9,4 cm a doplňuje ho podšálek o průměru necelých 15 centimetrů.
Pro tehdejší československé domácnosti představoval tento servis ztělesnění elegance a dostupného luxusu. Když ho dnes vezmete do ruky, dýchne na vás atmosféra první republiky, kdy se u čaje o páté debatovalo o politice i umění. Kdo by si nepamatoval tu zvláštní vůni starého porcelánu, když jste jako malí opatrně vytahovali babiččin nejlepší servis z příborníku?
Jak vznikla legenda jménem Bihl
Příběh této keramiky je fascinující a zároveň trochu melancholický. Vše začalo v roce 1882, kdy továrnu v Ledvicích založil Robert Hanke. Skutečný zlatý věk však nastal v roce 1896, kdy podnik odkoupil vizionářský průmyslník Gustav Bihl, tehdejší ředitel Mostecké uhelné společnosti. Pod jeho vedením se továrna transformovala na moderní závod Porzellan- und Steingutfabrik G. Bihl & Co. a její výrobky si podmanily trh.
Po druhé světové válce však přišel tvrdý pád. Podnik byl znárodněn a jeho slavná umělecká produkce byla omezena na pouhý technický porcelán a izolátory. Definitivní tečka nastala v roce 1953, kdy byl provoz ukončen. Budovy továrny i celé staré Ledvice byly následně nemilosrdně demolovány, aby ustoupily rozšiřující se povrchové těžbě hnědého uhlí. O to cennější dnes každý dochovaný kousek je – je to fyzická vzpomínka na město, které už neexistuje.
Jak poznat vzácný originál a na co si dát pozor
Klíčem je spodní strana šálku i podšálku, kde musíte hledat vtlačenou nebo tištěnou značku „BIHL Czechoslovakia“. Právě značení může napovědět, zda držíte v rukou skutečný historický výrobek, nebo jen pozdější napodobeninu. Důležitý je ale také celkový stav, dekor, tvar a především to, zda k sobě šálek s podšálkem skutečně patří. U sběratelských předmětů totiž neplatí, že každý starý kousek automaticky znamená vysokou cenu. Rozhoduje kombinace stáří, vzácnosti, zachovalosti a zájmu sběratelů.
A právě tady se může ukrývat překvapení. Pokud podobný šálek najdete doma, rozhodně ho nevyhazujte jen proto, že má drobný odštěpek nebo oděrku. U některých vzácnějších kusů nemusí menší poškození znamenat, že jsou bezcenné. Naopak může jít o zajímavý artefakt připomínající dobu, kdy severočeské továrny vyráběly keramiku, která se dostávala do domácností po celém regionu. Než starý servis skončí v krabici na vyhození, vyplatí se nejprve prozkoumat jeho značku a porovnat ho s nabídkami sběratelů.
Poklad, který možná máte doma
Možná právě ve vaší skříni odpočívá nenápadný šálek, kterému jste nikdy nevěnovali pozornost. Stačí ho otočit, prohlédnout značku na spodní straně a zjistit, odkud pochází. U staré keramiky totiž někdy nerozhoduje velikost ani okázalý vzhled, ale příběh ukrytý pod glazurou. A pokud objevíte právě výrobek z ledvické továrny Bihl, můžete mít doma nejen krásnou připomínku první republiky, ale také zajímavý sběratelský předmět.
Zdroje článku: bihl.nl, antikpraha.cz, Gustav Bihl – Wikipedie, demeesterbloem.nl, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková