Kolik bere řidič rozvozu jídla v Praze za měsíc práce? Ta částka vám vyrazí dech

Rozvoz jídla dnes v Praze potkáte na každém kroku a berete ho jako běžnou součást města. Málokdo přitom tuší, jaké částky se za tou obyčejnou prací schovávají. Výplata, na kterou dosáhne poslíček bez jakékoli kvalifikace, dokáže zvednout ze židle i leckoho s vysokou školou. Kde ale končí realita a začínají řeči o statisících?
Za hodinu se dostanete na úroveň kanceláře
V pražských ulicích si kurýr u služeb jako Wolt, Bolt Food či Foodora přijde běžně na 200 až 300 korun za hodinu. Hodně rozhoduje denní doba a den v týdnu. Nejvíc vynášejí večery, víkendy a polední špičky, kdy aplikace nahazují bonusy a příplatky za nepřízeň počasí. Kdo si směny naplánuje s hlavou, udělá i 2000 korun za jediný den.
Samotné firmy lákají nováčky na pěkná čísla:
Wolt mluví o průměru kolem 300 korun na hodinu; Bolt Food slibuje až 250 korun; Foodora láká na denní výdělek, který u jejích kurýrů šplhá až ke 4 000 korunám. Přečtěte si také: Ani sůl, ani pepř. Maso naložte s tímto 1 kořením a při pečení i smažení bude až dvakrát šťavnatější
Realita každého jednotlivce se od těchhle reklamních slibů liší podle toho, čím a jak jezdí.
Měsíční výplata, která zvedne obočí
Kolik z hodinovky nakonec vypadne za celý měsíc, se odvíjí čistě od počtu odjetých hodin. Kdo bere rozvoz jen jako přivýdělek a sedne na kolo pár hodin po práci nebo o víkendu, dostane se řádově na jednotky tisíc až nižší desetitisíce. Kdo přidá a jezdí několik odpolední týdně, šplhá výš.
A tady přichází to zajímavé. Kurýr, který jezdí na plný úvazek osm hodin denně a chytá špičky, běžně skončí mezi 30 000 a 45 000 korunami měsíčně. V Praze bývá výsledek ještě o kus vyšší, protože je tu objednávek nejvíc a kurýr jich za hodinu odbaví víc než kdekoli jinde v republice. A to všechno zvládne s kolem, chytrým telefonem a živnostenským listem.
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Číslo, které kolem rozvozu jídla koluje nejčastěji, je magických sto tisíc. Není to výmysl, opravdu se na něj dá dosáhnout. Háček vězí v počtu hodin. Na stotisícovou výplatu se kurýr dostane jedině tím, že za měsíc odjezdí zhruba dvojnásobek běžné pracovní doby, tedy někde kolem 330 hodin. V praxi to znamená skoro žádný volný den a směny natažené hluboko do večera, ať je zrovna všední den, víkend nebo svátek.
Na výplatu kolem 100 000 korun dosáhne kurýr až při zhruba 330 odjezděných hodinách za měsíc. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejlepší vydělávající tak dřou od rána do noci za každého počasí. Za výplatu, ze které jde hlava kolem, zaplatí prakticky veškerým volným časem a pořádnou porcí fyzičky. Při takovém tempu je snadné přejet vlastní únavu a nevšimnout si, že tělo i pozornost už dávno volají po odpočinku.
Jak se odměna počítá a co si kurýr platí sám
Hodinovka je přitom jen orientační. Výdělek se ve skutečnosti skládá z jednotlivých zakázek a aplikace kurýrovi ukáže odměnu dopředu podle ujeté vzdálenosti a náročnosti závozu. Odměna za doručení jedné objednávky se pohybuje kolem sta korun a když je ve městě nabito nebo prší, aplikace k tomu přihodí příplatek. Pár set korun navíc často udělá i spropitné od zákazníků.
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Většina kurýrů jezdí na živnostenský list jako OSVČ. Znamená to svobodu v tom, kdy a kolik jezdí, ale zároveň si daně, odvody i provoz kola nebo auta hradí ze svého. Placenou dovolenou ani nemocenskou od nikoho nečeká. Kdo živnostenský list mít nechce, může u některých služeb jezdit na dohodu, pak mu ale zaměstnavatel z výplaty strhne zhruba pětinu.
Pro koho se rozvoz vyplatí
Největším tahákem je flexibilita. Kurýr si sám řekne, kdy vyrazí a kdy skončí, nikdo mu nestojí za zády. Proto tuhle práci berou hlavně studenti a lidé, kteří si přivydělávají k hlavnímu zaměstnání. Příjemným bonusem je pohyb venku a rychlý start bez zdlouhavého přijímacího řízení.
Odvrácenou stranou je počasí, fyzická zátěž a časem i jistá monotónnost. Rozvozem jídla přes noc nezbohatnete a průměrný výdělek žádné zázraky nedělá. Jako relativně snadno dostupná práce s vlastním rozvrhem ale v Praze rozhodně dává smysl a k tomu nabízí strop, který u nekvalifikované profese hned tak neuvidíte.
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Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/prace-kuryra-na-kole-v-praze-az-uvidite-kolik-si-vydela-hned-zacnete-shanet-kolo, https://techsvet.cz/zajimavosti/rodice-se-nesmi-dozvedet-ze-beru-tolik-penez-kuryr-rozvazejici-jidlo-prozradil-kolik-si-mesicne-vydela/alzbetastankova/, https://www.jsmeuspesni.cz/l/moderni-privydelek-kuryr-s-aplikaci-pro-bolt-wolt-foodoru-nebo-treba-rohlik/, https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-rozvazkove-firmy-kuryri-maji-az-300-korun-za-hodinu-40421994, https://explore.wolt.com/cs/cze/couriers