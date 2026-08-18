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Japonský kdoulovec dorůstá jen 70 cm a plody nahradí citron. Vitamínu C má víc než většina ovoce v české zahradě

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Kdoulovec japonský dorůstá sotva po kolena, přesto dokáže na přelomu března a dubna proměnit kus zahrady v ohnivou skvrnu, a na podzim z něj sklízíte plody plné vitaminu C.
Japonský kdoulovec dorůstá jen 70 cm a plody nahradí citron. Vitamínu C má víc než většina ovoce v české zahradě

Japonský kdoulovec dorůstá jen 70 cm a plody nahradí citron. Vitamínu C má víc než většina ovoce v české zahradě

Zdroj: Foto: George Chernilevsky / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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