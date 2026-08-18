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Stará „cihla“ z půdy může stát jako ojeté auto. Motorola z 80. let se prodává za 80 000 Kč a více

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Motorola DynaTAC 8000X, první komerčně schválený přenosný mobil na světě, se dnes na eBay nabízí i za více než 360 tisíc korun.
Starý telefon Motorola DynaTAC 8000

Starý telefon Motorola DynaTAC 8000

Zdroj: Mark Wahl / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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