Stará „cihla“ z půdy může stát jako ojeté auto. Motorola z 80. let se prodává za 80 000 Kč a více

Když se řekne stará mobilní „cihla“, většina lidí si vybaví masivní telefon s anténou, který se vešel tak akorát do aktovky. Přesně tak vypadala Motorola DynaTAC 8000X, přístroj dlouhý zhruba 33 centimetrů, s červeným LED displejem a plnoformátovou klávesnicí. Americký telekomunikační úřad FCC ji schválil 21. září 1983 jako první přenosný mobilní telefon určený pro komerční provoz. V roce 1984 se začala prodávat za 3 995 dolarů, což by v přepočtu na dnešní kupní sílu odpovídalo částce přes 200 tisíc korun. A právě tento konkrétní model dnes na sběratelském trhu dosahuje částek srovnatelných s cenou slušné ojetiny. Na eBay je aktuálně k vidění kus za 4 500 dolarů (asi 95 tisíc Kč), boxovaný exemplář s originální dokumentací za 10 834 dolarů (přibližně 228 tisíc Kč) i nabídka za 16 999 dolarů, tedy kolem 360 tisíc korun. Přepočet vychází z kurzu ČNB 21,182 Kč za dolar.
Deset let vývoje a sto milionů dolarů za jednu „cihlu“
Příběh DynaTAC 8000X začal o dekádu dříve, než se telefon dostal do prodeje. 3. dubna 1973 uskutečnil inženýr Motoroly Martin Cooper z ulice na Manhattanu první veřejný hovor z ručního mobilního telefonu. Prototyp vážil přes kilogram a baterie vydržela sotva dvacet minut hovoru. Podle Motorola Solutions stál celý vývoj od prototypu po sériovou 8000X přes 100 milionů dolarů, astronomická suma, která z tohoto modelu udělala technologický milník srovnatelný s prvními osobními počítači.
Právě tahle „prvost“ je klíčem k dnešním cenám. Nejde jen o starý telefon. Jde o artefakt, který pomohl odstartovat éru mobilní komunikace.
Proč stojí tolik a proč ne každá stará Motorola
Vysoké ceny dosahují především pravé kusy 8000X, a to ze tří důvodů: historická unikátnost modelu, relativně malý počet dochovaných exemplářů a popkulturní ikoničnost. Muzejní záznamy přímo spojují DynaTAC s filmem Wall Street, kde s ním Gordon Gekko v podání Michaela Douglase telefonoval na pláži, a telefon se stal vizuální zkratkou moci, luxusu a finanční kultury osmdesátých let. V sekundárních filmových přehledech se stejný model objevuje i v rukou Christiana Balea v Americkém psychu.
Jenže pozor: ne každá stará Motorola je zlatý důl. Cenový rozptyl mezi jednotlivými modely je propastný:
- Model Typická cena na eBay Přibližně v Kč
- DynaTAC 8000X 2 750–16 999 USD 58 000–360 000 Kč
- DynaTAC 8000S cca 419 USD (prodaný kus) asi 8 900 Kč
- DynaTAC 8500X cca 120 USD asi 2 500 Kč
- MicroTAC 40–135 USD 850–2 900 Kč
Rozdíl mezi 8000X a pozdějším 8500X může být několikanásobný. Samotné slovo „DynaTAC“ na štítku nestačí, rozhoduje přesný model, kompletnost balení a stav.
Mohli byste ji mít doma? V Česku spíš ne
Šance, že na české půdě najdete pravou 8000X, je minimální. V Československu odstartovala první komerční mobilní síť až 12. září 1991, kdy Eurotel spustil provoz v analogovém standardu NMT. Běžné rozšíření mobilů přišlo ještě o roky později. Typický český „půdní nález“ bude spíš některý z pozdějších NMT nebo raných GSM telefonů z devadesátých let, a ty mají na sběratelském trhu hodnotu v řádu stokorun, maximálně jednotek tisíc.
Pokud by se přesto pravá 8000X v české domácnosti objevila, pravděpodobně by šlo o dovoz ze zahraničí, firemní kus nebo pozdější sběratelskou akvizici. Výjimka, která potvrzuje pravidlo.
Jak poznat originál a kde ho prodat
Kdo chce ověřit, zda drží v ruce ten správný model, může si projít jednoduchý checklist:
- Tvar vysoké rovné „cihly“ s dlouhou anténou nahoře
- Červený LED displej
- Specifické rozložení tlačítek: Rcl, Clr, Sto, Lock, End, Pwr, Vol a červené tlačítko Snd
- Délka kolem 33 cm
- Ideálně originální krabice, dokumentace nebo stolní nabíječka
Kompletní balení s krabicí a papíry cenu výrazně zvedá. Naopak chybějící díly, nejasné označení nebo záměna s pozdějším modelem ji sráží dolů.
Pro prodej v Česku existují platformy jako Aukro nebo Bazoš, kde je aktivní kategorie starších telefonů. Ale podle nás dává u takto specifického sběratelského kusu větší smysl eBay s mezinárodním dosahem, tam jsou kupci, kteří za pravou 8000X mohou zaplatit sběratelskou cenu.
Co dělat, když ji najdete
Pokud se vám do rukou dostane stará Motorola, která by mohla být 8000X, nedělejte jednu věc: nečistěte ji agresivně. Konzervátorská doporučení pro plastové sbírkové předměty jsou jednoznačná: žádná rozpouštědla, bělidla ani komerční čističe. Stačí jemný suchý štětec nebo opatrné setření měkkým hadříkem. Skladujte v suchém prostředí s minimálními výkyvy teploty, rozhodně ne ve vlhkém sklepě nebo na rozpálené půdě.
A hlavně: nejdřív nafotit štítky a klávesnici, ověřit model, až potom řešit prodej. Rozdíl mezi „starou cihlou za pár stovek“ a „muzejním kusem za cenu ojetého auta“ totiž začíná právě u těch drobných detailů na klávesnici.
Důležité je dodat, že uváděné částky jsou nabídkové ceny na eBay, tedy to, za kolik prodejci kusy aktuálně nabízejí, ne nutně za kolik se reálně prodaly. Sběratelský trh s DynaTAC 8000X je úzký a málo likvidní. Ale i tak platí: pokud máte doma pravou 8000X v dobrém stavu a s originálním příslušenstvím, držíte v ruce kus technologické historie, za který jsou lidé ochotni zaplatit víc než za slušnou ojetinu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman