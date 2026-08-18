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Češi se zbavují klasických prkének. Kupují si věc, na které se nedrží bakterie ani pachy

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Zkuste se doma podívat na prkénko, na kterém krájíte nejčastěji. Nejspíš je dřevěné nebo plastové a má za sebou stovky obědů. Přesně takové kusy teď v mnoha domácnostech míří do...
Češi se zbavují klasických prkének. Kupují si věc, na které se nedrží bakterie ani pachy

Češi se zbavují klasických prkének. Kupují si věc, na které se nedrží bakterie ani pachy

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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