Babiččin trik na bábovku funguje pokaždé: stačí 1 lžíce do těsta a už se vám nikdy neroztrhne

Ideální bábovka vyklouzne z formy celá, na řezu je vláčná a chutná i pár dní po upečení. V běžné kuchyni to ale často skončí jinak. Moučník se při obracení láme, pod nožem se sype na drobky nebo se navrchu ošklivě rozestoupí. Chybu přitom hledáme, kde se dá, nejčastěji v receptuře nebo ve tvaru formy. Pravá příčina bývá jinde a spraví ji jediná přísada navíc.
Proč se bábovka trhá a drolí
Za rozpadlou bábovkou stojí skoro pokaždé vyschlé těsto. Jakmile z něj zmizí vláha, střídka přestane držet pohromadě, začne se lámat a při obracení z formy se roztrhá. K tomu se drobí na talíř a v ústech se lepí, takže spolknout sousto bez napití dá práci.
Základ potíží vzniká už při míchání. Za suchou hmotu může nejčastěji málo tuku a tekutin, svůj podíl má i druh mouky. Polohrubá drží vláhu líp než hladká, se kterou bývá těsto hutnější a rychleji vysychá. Kus viny padá i na samotné pečení, k tomu se ale dostaneme dál. Nejdřív to hlavní, čím zachráníte těsto ještě v míse.
Přečtěte si také: Ani sůl, ani pepř. Maso naložte s tímto 1 kořením a při pečení i smažení bude až dvakrát šťavnatější Lžíce oleje udrží střídku vláčnou
Onou zázračnou lžící navíc je docela obyčejný olej. Přidejte ho i do receptu, který počítá výhradně s máslem. Olej je stoprocentní tuk, u másla je to jen 82 procent, a po vychladnutí navíc zůstává tekutý. Máslová bábovka během pár hodin tuhne, ta s olejem si měkkost podrží klidně několik dní.
Lžíce oleje navíc udrží střídku vláčnou i několik dní po upečení. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přepisovat kvůli tomu celou recepturu nemusíte. Bohatě stačí ubrat kousek másla a nahradit ho jednou až dvěma lžícemi oleje bez výrazné chuti. Kdo chce mít jistotu, přihodí do těsta jemně nastrouhané jablko. Poslouží i rozinky, jen je před vmícháním prohoďte moukou, aby vám při pečení nespadly ke dnu.
Zakysaná smetana a jogurt jako pojistka
Druhou spolehlivou cestou k vláčnosti jsou zakysané mléčné výrobky. Tvaroh, bílý jogurt i zakysaná smetana nesou mléčné bílkoviny, které v moučníku udrží vlhkost, takže zůstane svěží klidně tři až čtyři dny. K tomu těstu dodají příjemný nakyslý tón.
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Přidejte jich do těsta pár lžic, nebo jimi nahraďte část mléka. Fungují vedle oleje i vedle másla, klidně je proto zkombinujte. Podobně zabere i najemno nastrouhaná mrkev, dýně nebo cuketa. V hotové bábovce je nepoznáte a vlhkosti dodají pořádnou porci.
Nevysušte bábovku už v troubě
I skvěle namíchané těsto se dá zkazit u trouby. Při pečení proto dodržte tři zásady:
Troubu si nechte předem rozehřát. Do nevyhřáté byste vsadili těsto, které rovnou sedne. Držte mírný oheň kolem 170 až 180 stupňů a počítejte se 40 až 50 minutami. Vysoký žár moučník vysuší zvenku i uvnitř a zůstane po něm tvrdý suchar. Dveře trouby nechte prvních zhruba půl hodiny zavřené. Dokud těsto nezpevní, srazí ho ke dnu i chvilkový závan chladu ze škvíry. Když neodoláte, koukejte jen přes sklo. Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat houbičky na nádobí. Nahrazují je 1 věcí, která nikdy nezapáchá a stojí pár korun
Jestli je bábovka hotová, odhalí klasická zkouška špejlí. Zapíchněte ji doprostřed, a když vyjede suchá a čistá, je upečeno.
Trpělivé vyklopení rozhodne o výsledku
Poslední zádrhel číhá při samotném obracení. Rozpálenou bábovku nevyklápějte hned. Dopřejte jí ve formě zhruba deset minut klidu, za tu dobu zkondenzuje zbývající pára, těsto se malinko stáhne a bez tahání se pustí stěn. Pak vyklouzne ven celé.
Zabere i pomoc studenou utěrkou. Namočte ji do ledové vody, pořádně vyždímejte a obtočte kolem vnějšku formy. Ochlazený kov se lehce smrští a moučník se od jeho stěn sám odlepí. A jednu drobnost si pohlídejte hned na začátku. K vymazání formy se máslo moc nehodí, v prohlubních se rádo připálí. Lepší službu udělá ztužený rostlinný tuk nebo olej, který rozetřete do všech rýh a zasypete hrubou moukou či krupicí. Bábovka pak z formy vyjede jako v cukrárně.
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Zdroje: https://www.vareni.cz/magazin/jak-upect-babovku-aby-byla-vlacna-rychly-pruvodce-pro-pekarske-nadsence/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/tajny-trik-pro-nejvlacnejsi-babovku-staci-pridat-jednu-surovinu-kterou-mate-doma-bude, https://www.tiscali.cz/prababicky-to-znaly-1-lzice-do-testa-a-babovka-bude-nadychana-jako-z-cukrarny-731678, https://www.lifee.cz/vareni-a-recepty/svatecni-babovka-jako-od-babicky-tyhle-triky-vam-pomohou-k-uspechu_135942.html, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-vyklopit-babovku-triky.html, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/sucha-babovka/