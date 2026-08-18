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Něco se tam opravdu rozbilo. Ralf Schumacher popsal, co se děje mezi Verstappenem a jeho stájí

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Osm vítězství z jedenácti závodů má jeden tým, nula jich má Red Bull. Ralf Schumacher v tom vidí víc než špatnou sezonu a Maxi Verstappenovi vzkazuje, že úplná přestavba rakouské stáje si vyžádá několik let.
Něco se tam opravdu rozbilo. Ralf Schumacher popsal, co se děje mezi Verstappenem a jeho stájí

Něco se tam opravdu rozbilo. Ralf Schumacher popsal, co se děje mezi Verstappenem a jeho stájí

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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