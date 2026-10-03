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Liblické stožáry lákají před demolicí hazardéry. Za víkend tam vyšplhali tři

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Liblické stožáry, nejvyšší stavby v Česku, čeká demolice. Vysílač, který sloužil pro analogové vysílání, už je totiž roky mimo provoz, a nemá žádné smysluplné využití. Ještě před odstřelem ale na 355 metrů vysoké kolosy lezou lidé, kteří tak riskují život.
Liblické stožáry lákají před demolicí hazardéry. Za víkend tam vyšplhali tři

Liblické stožáry lákají před demolicí hazardéry. Za víkend tam vyšplhali tři

Zdroj: Urbex Point
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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