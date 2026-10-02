Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Google vede řidiče na letiště špatnou cestou, končí v uzavřeném areálu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Letiště Praha varuje řidiče, aby nejezdili trasami, které jim doporučuje navigace od Googlu. Vedou totiž cestami, na které nesmí.
Google vede řidiče na letiště špatnou cestou, končí v uzavřeném areálu

Google vede řidiče na letiště špatnou cestou, končí v uzavřeném areálu

Zdroj: Letiště Praha
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 13:55

Reklama
Další články z Pražská Drbna
Maskovaný muž zapálil v Praze luxusní auto, s hořlavinou v lahvi šel najisto
Maskovaný muž zapálil v Praze luxusní auto, s hořlavinou v lahvi šel najisto
Dopravní podnik vyhlásil tendr za 3,76 miliardy na stavbu stanice metra D Libuš
Dopravní podnik vyhlásil tendr za 3,76 miliardy na stavbu stanice metra D Libuš

Pražský dopravní podnik vyhlásil tendr s předpokládanou hodnotou zhruba 3,76 miliardy korun bez DPH na...

Chybějící klimatizace dostanou tramvaje 15T v Polsku. Na zkoušku tam odvezli první
Chybějící klimatizace dostanou tramvaje 15T v Polsku. Na zkoušku tam odvezli první

Pražský dopravní podnik nechá do 123 tramvají 15T dodat klimatizace a ve veřejné soutěži pro to vybral...

Slavná Zendaya tajně točila v Praze. Na Strahově i střeše Národního muzea
Slavná Zendaya tajně točila v Praze. Na Strahově i střeše Národního muzea

Točí hlavně v Hollywoodu, pro práci na reklamě teď ale slavná herečka Zendaya zavítala i do Prahy. Zavítala...

Hokejisté Sparty poprvé v sezoně vyhráli doma, Motor porazili 4:2
Hokejisté Sparty poprvé v sezoně vyhráli doma, Motor porazili 4:2

Hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4:2 a na třetí pokus...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.