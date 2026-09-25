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Další útok na vlak v České Lípě: Někdo opět naskládal na koleje kamení

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Už třetí případ kamení naskládaného na kolejích jen kousek od jednoho z českolipských sídlišť řeší policie. Ten zatím poslední se stal ve středu navečer a k železničnímu neštěstí nedošlo jen díky pohotové reakci strojvedoucího. Policie čin kvalifikovala jako obecné ohrožení a hledá svědky.
Další útok na vlak v České Lípě: Někdo opět naskládal na koleje kamení

Další útok na vlak v České Lípě: Někdo opět naskládal na koleje kamení

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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