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Levný postup na odstranění vodního kamene ve sprše. Působivého efektu snadno docílíte díky obyčejnému octu a citronu

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Pokud začnete ve vaší koupelně uklízet důkladně, nebudete muset tuto místnost čistit příliš často. To samé platí o sprchovém koutu, v němž se usazuje vodní kámen, který lze odstranit několika triky.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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