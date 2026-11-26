Facka zezadu skončila za mřížemi. Nurmagomedovovi ji teď prezentují jako životní zkoušku
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Facka zezadu skončila za mřížemi. Nurmagomedovovi ji teď prezentují jako životní zkouškuZdroj: UFC
Článek byl publikován 26.11.2026 05:51
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