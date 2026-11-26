Pozor, přichází první větší sněžení. Na Jesenicku může napadnout až 20 centimetrů
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Pozor, přichází první větší sněžení. Na Jesenicku může napadnout až 20 centimetrůZdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Článek byl publikován 26.11.2026 05:13
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