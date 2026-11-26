Představte si seniorku, která jednou za měsíc jezdí vlakem za vnoučaty a u pokladny pokaždé ukazuje občanský průkaz kvůli slevě. Příští léto by za stejnou cestu mohla platit mnohem méně. Vláda se chystá znovu zavést vyšší slevu, kterou senioři už jednou měli, dokud ji stát kvůli úsporám nezkrouhl. Peníze na to mají přijít z nečekaného místa.
Čtvrtina ceny místo poloviny
Plán ohlásil premiér Andrej Babiš 24. listopadu 2026 v pořadu Press klub rádia Frekvence 1. Státní sleva z jízdného ve vlacích a linkových autobusech pro seniory a studenty se má od 1. července 2027 zvýšit z dnešních 50 % na 75 %. Shodly se na tom vládní strany při úpravách návrhu rozpočtu na příští rok. Hlasování poslanců ho ale teprve čeká.
Sleva se počítá z plné ceny jízdenky. Pokud Sněmovna zvýšení schválí, zaplatí senior od července 2027 čtvrtinu plného jízdného místo dnešní poloviny, a proti dnešku tedy o polovinu méně.
Přečtěte si také: Facebook vidí, co si prohlížíte na e-shopech, i když ho nemáte otevřený: Reklamy podle toho vypnete v Meta účtu
Dnes (od 1. dubna 2022) Plán od 1. července 2027 Státní sleva z plného jízdného 50 % 75 % Senior zaplatí polovinu plné ceny čtvrtinu plné ceny
Vyšší slevu mají dostat i studenti do 26 let, kteří dnes mají stejně jako senioři 50 %. Pro starší cestující půjde o návrat ke známým poměrům. Sleva 75 % platila od září 2018 a od 1. dubna 2022 ji vláda kvůli úsporám v rozpočtu snížila na 50 %.
Jak slevu využít už dnes
Dnešní sleva 50 % platí pro cestující od 65 let a upravuje ji cenový výměr ministerstva financí č. 14/2025, účinný od 1. ledna 2026. U Českých drah prokážete věk občanským průkazem, podle cenového výměru stačí i jiný osobní doklad s fotografií a datem narození. Slevu dostanete jen ve 2. třídě. Jízdenku koupíte:
Přečtěte si také: Pálíte zbytečně moc dřeva a teplo vám uniká komínem: Kamnáři radí topit jen suchými poleny, mokrá hřejí o 43 % méně na pokladně, v automatu, v e-shopu nebo v aplikaci, u průvodčího ve vlaku, ovšem jen tehdy, když ve výchozí stanici nebyla otevřená pokladna ani automat.
Výjimkou jsou cesty osobním a spěšným vlakem, které začínají i končí v tomtéž kraji, a to v kraji Jihočeském, Jihomoravském, Moravskoslezském, Plzeňském, Ústeckém nebo Zlínském. Na takové jízdy jízdenku ČD se seniorskou slevou použít nejde. Státní sleva podle cenového výměru přitom platí i v integrovaných dopravních systémech.
Seniorskou slevu 50 % u Českých drah dnes uplatníte jen ve 2. třídě a věk prokážete občanským průkazem. Ilustrační foto. Zdroj: Timur Shakerzianov / Unsplash.
Důchodci mladší 65 let státní slevu nemají. České dráhy jim nabízejí placenou In Kartu s aplikací IN 50 D. Pořídit si ji mohou starobní důchodci, kterým ještě nebylo 65 let, a vdovy a vdovci starší 60 let, kteří pobírají vdovský nebo vdovecký důchod. Sleva s ní činí 50 % ve 2. i 1. třídě.
Přečtěte si také: Česká pošta už nechce žít jen z dopisů: Po ztrátě 2 miliard Kč plánuje v menších obcích prodávat i běžné zboží Slib s pohyblivým datem
Původně se mluvilo o návratu vyšší slevy od 1. ledna 2027. V září 2026 ale ministr dopravy Ivan Bednárik uvedl, že návrh rozpočtu na rok 2027 počítá jen s 50 %. Vyšší sleva se do hry vrátila až s listopadovou dohodou koalice, a to s pozdějším termínem.
Dopravci totiž potřebují čas na přípravu. „Jedná se o nejbližší termín, ke kterému je možné slevy upravit bez zásadních komplikací,“ napsal premiér Andrej Babiš ve zdůvodnění pozměňovacího návrhu k rozpočtu, jak citovala ČTK.
Ministr Bednárik chce také změnit kontroly. Náhradu teď dopravce dostane za každý prodaný zlevněný lístek, a to i za ten, se kterým nikdo nikam nejel. Ministr proto chce, aby dopravci nárok dokládali cestami, které lidé skutečně podnikli. Jaké podmínky budou pro cestující platit od července 2027, zatím známo není.
Přečtěte si také: Nový chyták Ryanairu: Češi bez placeného místa dřív znali číslo sedadla den předem, teď 3 až 4 hodiny před odletem Peníze z kapitoly důchodů
Podle pozměňovacího návrhu premiéra k rozpočtu na rok 2027 z listopadu 2026 se má na náhrady dopravcům přesunout 1,6 miliardy Kč. Ministerstvo dopravy je má získat z rozpočtu resortu práce a sociálních věcí, konkrétně z položky dávek důchodového pojištění.
Na náhrady dopravcům za vyšší slevu se má přesunout 1,6 miliardy Kč z položky na dávky důchodového pojištění. Ilustrační foto. Zdroj: Centre for Ageing Better / Unsplash.
O snižování vyplácených důchodů se v souvislosti s návrhem nemluví. Opozice z ODS tvrdí, že v položce na důchody je skrytá rezerva a takové přesuny se platí z ní. Předseda ODS Martin Kupka, který slevu jako ministr dopravy snížil, označil její zvýšení za populismus placený z dluhu.
Poslední slovo má Sněmovna
Ke konci listopadu 2026 prošly základní ukazatele rozpočtu prvním čtením a měnit je už nelze. Přesuny peněz mezi kapitolami se navrhují ve druhém čtení a o konečné podobě rozpočtu rozhodne Sněmovna. Pokud návrh projde, upraví slevu ještě cenový předpis.
Přečtěte si také: Důchodci a daňové přiznání: Limit přivýdělku se od roku 2027 zdvojnásobí na 100 000 Kč, za letošek platí ještě starý
Do té doby platí sleva 50 % beze změny a můžete ji dál běžně využívat. Kdo jezdí pravidelně, udělá dobře, když si před 1. červencem 2027 u svého dopravce zjistí, jak bude nákup zlevněné jízdenky probíhat.
Zdroje: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/babis-slevy-na-jizdnem-pro-seniory-a-studenty-se-zvysi-na-75-/2906132, https://www.frekvence1.cz/clanky/press-klub-clanky/babis-v-press-klubu-slevy-na-jizdnem-se-od-cervence-vrati-na-75-procent.shtml, https://domaci.hn.cz/c1-67964080-babisova-vlada-znovu-zlevni-dopravu-duchodcum-a-studentum-ucet-prijde-za-par-let-rika-opozice, https://cnn.iprima.cz/babis-oznamil-razantni-slevy-na-jizdne-pro-studenty-a-seniory-rozpocet-s-tim-ale-nepocita-528040, https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/853525/penize-vezme-duchodcum-babis-rekl-jak-zvysi-slevy-na-jizdne.html, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2874188, https://www.echo24.cz/a/HX2zA/zpravy-ekonomika-kasa-je-prazdna-tlak-na-deficit-giganticky-vlada-laviruje-sleva-na-dopravu, https://www.echo24.cz/a/H9ff2/zpravy-domov-slevy-se-vraci-studenti-a-seniori-budou-od-ledna-2027-zase-jezdit-se-slevou-75, https://md.gov.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Od-dubna-zaci%2C-studenti-a-starsi-65-let-cestuji-za, https://www.cd.cz/typy-jizdenek/vnitrostatni-jizdenky/-28401/, https://mf.gov.cz/cs/kontrola-a-regulace/cenova-regulace-a-kontrola/pravni-ramce, https://portal.gov.cz/vestniky/xzeaauv/1598978180.pdf, https://www.cd.cz/typy-jizdenek/vnitrostatni-jizdenky/-25988/, https://www.e15.cz/domaci/babis-vraci-stedrejsi-slevy-na-jizdnem-studenti-a-seniori-budou-od-cervence-platit-jen-ctvrtinu-ceny-1437561