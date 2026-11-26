Prosincová sobota, na lince čekají mísy s těstem na rohlíčky, linecké a ořechové kostky. Trouba peče plech po plechu a s každým dalším kolem se odpoledne natahuje. Radu, jak pečení zrychlit, mají výrobci trub přímo v návodech a týká se jednoho malého obrázku na ovladači.
Hledejte vrtulku v kroužku
Správný symbol vypadá jako malý ventilátor uzavřený v kruhu. Kruh na obrázku představuje topné těleso ve tvaru prstence, které je na zadní stěně trouby a obtáčí ventilátor. Režim se jmenuje horký vzduch. Kdo chce zaplnit víc pater trouby, má podle pokynů výrobce sáhnout pokaždé po něm.
Režim horký vzduch se na ovladači trouby skrývá pod symbolem ventilátoru v kroužku. Ilustrační foto. Zdroj: Backen.de / Pexels.
Prstenec kolem ventilátoru vyrábí teplo a lopatky ho rovnoměrně posílají do všech koutů pečicího prostoru. Teplo se tak dostane k horní, prostřední i spodní mřížce. Firmy Bosch a Siemens svému režimu říkají 3D horký vzduch a uvádějí, že zvládne pečení až na třech úrovních zároveň.
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Jiné značky používají třeba název Pravý horký vzduch a také obrázky se mezi modely liší. Pokud si nejste jistí, podívejte se do návodu ke své troubě.
Dvojník, který tři plechy nezvládne
Na ovladači může být i podobný obrázek: ventilátor bez kruhu, samotný nebo s vodorovnými čarami. Jde o jiný režim. Topí při něm jen tělesa nahoře a dole a ventilátor jejich teplo pouze promíchává. Prstenec vzadu zůstává vypnutý.
Symbol Vrtulka v kruhu Vrtulka bez kruhu Název režimu horký vzduch jiný režim s ventilátorem Co topí kruhové těleso kolem ventilátoru horní a spodní těleso Co dělá ventilátor posílá teplo do celého pečicího prostoru promíchává teplo z horního a spodního tělesa Přečtěte si také: Pálíte zbytečně moc dřeva a teplo vám uniká komínem: Kamnáři radí topit jen suchými poleny, mokrá hřejí o 43 % méně
Když vaše trouba vrtulku v kruhu nemá, na tři plechy najednou se nespoléhejte a pečte postupně. Klasický horní a spodní ohřev uvádějí výrobci pro tradiční pečení na jedné úrovni.
Tři plechy krok za krokem
Tabulky výrobců se v detailech liší, základní postup je ale podobný:
Troubu krátce předehřejte. Těsto vložené do nedohřáté trouby se může roztéct. Teplotu nastavte níž než u klasického ohřevu, podle receptů výrobců i rad pekařů zhruba o 20 °C. Plechy rozmístěte podle návodu. Úrovně se počítají odspodu a u trouby s pěti úrovněmi jeden výrobce doporučuje pozice 1, 3 a 5, jiný 1, 4 a 5. Každý plech kontrolujte zvlášť. Hotový vyndejte a ostatní nechte dopéct. Přečtěte si také: Česká pošta už nechce žít jen z dopisů: Po ztrátě 2 miliard Kč plánuje v menších obcích prodávat i běžné zboží
Pro cukroví na třech plechách uvádí tabulka jednoho výrobce orientačně kolem 140 °C a 30–40 minut, jiný výrobce počítá i s delší dobou. Tři plechy se tedy pečou déle než jeden.
Spodní hranici z tabulky berte jako start a do trouby se průběžně dívejte. Teplota i čas se mění podle receptu a množství těsta, a proto tabulky uvádějí rozmezí. Rozhoduje recept a návod ke konkrétní troubě.
Máslové těsto chce klasiku
Proudící vzduch bere těstu z povrchu vlhkost rychleji než klidné teplo, takže vršek dřív ztvrdne a kůrka zesílí. Jemné máslové těsto to nemusí snést, takže tenké vykrajované tvary z máslového těsta mohou na okrajích přeschnout a dostat trhliny.
Přečtěte si také: Nový chyták Ryanairu: Češi bez placeného místa dřív znali číslo sedadla den předem, teď 3 až 4 hodiny před odletem Tenké vykrajované tvary z máslového těsta mohou v proudícím vzduchu na okrajích přeschnout. Ilustrační foto. Zdroj: Joyful / Unsplash.
Pokud se vám to stane, pečte je klasickým horním a spodním ohřevem, plech po plechu. Když si u nového receptu nejste jistí, zkuste nejdřív jeden plech a podívejte se, jak cukroví dopadne.
Jedno rozehřátí místo tří
Pečení najednou šetří i elektřinu. Hodně proudu si trouba vezme už při rozehřívání na nastavenou teplotu. Výrobci proto doporučují rozpálenou troubu naplno využít: dát do ní víc plechů zároveň, nebo další dávku vložit hned po předchozí, a sahat po režimech s ventilátorem. Tři plechy v jednom kole tak znamenají jedno rozehřátí místo tří.
Na výsledek má vliv i samotný plech. Výrobce doporučuje tmavé kovové plechy, protože s nimi pečivo vychází lépe. Lesklý nerezový nebo hliníkový plech část tepla odráží zpátky do trouby, a cukroví se na něm proto peče hůř. Pokud máte doma oba druhy, dejte na vánoční pečení přednost tmavým.
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Zdroje: https://media3.bosch-home.com/Documents/9001570165_C.pdf, https://www.planeo.cz/clanky/radce/slovnicek-pojmu-vestavne-trouby, https://media3.bsh-group.com/Documents/9001771698_C.pdf, https://energozrouti.cz/clanek/horkovzdusna-trouba-symbol-ventilatoru-funkce, https://partners.gorenje.com/fts/htmlNavodila/843427cs.html, https://energozrouti.cz/clanek/prestante-pect-cukrovi-na-horkovzduch-nastavte-radeji-tento-program-a-bude-jemne-jako-od-babicky, https://electrolux.bynder.com/asset/cd4fc81d-b2a1-443d-b911-c0ea5d2a4649/260129T3UP-pdf.pdf, https://www.which.co.uk/reviews/built-in-ovens/article/oven-symbols-and-controls-explained, https://www.bosch-home.com/cz/novinky/proces-vareni-a-peceni/sebeduvera-v-peceni, https://www.ikea.com/cz/cs/manuals/finsmakare-hork-trouba-pyr-c-a-var-v-pare-ikea-700-cerna__AA-2085740-1-1.pdf, https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/spotrebice/vareni-peceni/pecici-trouby/pruvodce-symboly