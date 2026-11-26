Paní před vámi ve frontě pochválí sousedovi v košíku čerstvé rohlíky, s pokladní prohodí pár slov o počasí a odchází s úsměvem. Někdo za ní možná netrpělivě přešlapuje. Psychologové takové chvilce přikládají velkou váhu, a to zvlášť ve vyšším věku.
Soused, pokladní i cizí člověk v čekárně
Lidem, které známe jen povrchně nebo vůbec, říkají vědci slabé vazby. Patří k nim soused z vedlejšího vchodu, pokladní, doručovatelka nebo cizí člověk v čekárně u lékaře. Rodina a přátelé jsou naopak vazby blízké.
S věkem se okruh kontaktů zmenšuje. Rodina většinou zůstává, ubývají hlavně méně blízcí lidé, třeba bývalí kolegové. Podílí se na tom ovdovění i horší zdraví. Krátký hovor u pokladny pak pro někoho může být jedinou příležitostí ten den s někým promluvit.
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Výzkumy, o které se tato zjištění opírají, sledovaly lidi různého věku a samostatně se lidem nad 70 let nevěnoval žádný z nich. Ani fronta u pokladny se v nich přímo neměřila, patří ale k typickým místům, kde slabé vazby potkáváme.
Výzkum Koho sledoval Co zjistil experiment Gillian Sandstromové a kolegyně, 2014 zákazníky kupující kávu kdo s baristou krátce promluvil, odcházel v lepší náladě a s větším pocitem sounáležitosti studie Karen Fingermanové z University of Texas v Austinu, 2019 přes 300 lidí starších 65 let když potkávali pestřejší škálu lidí, víc se hýbali a méně seděli dlouhodobá studie z dat Social Relations Study, 2020 802 dospělých nad 40 let z okolí Detroitu, sledovaných 23 let počet slabších vazeb, tedy důležitých, ale ne nejbližších lidí, souvisel s příznivějším vývojem emocí s věkem silněji než počet nejbližších
Senioři v texaské studii zhruba týden každé tři hodiny zapisovali, s kým se viděli a co dělali. Na ruce přitom nosili náramek, který měřil pohyb. Vyšší aktivitu vysvětlovala hlavně setkání se slabými vazbami. Autoři to zdůvodňují jednoduše: kdo chce potkat známou tvář z ulice nebo z obchodu, musí vyjít z bytu, a to už samo znamená pohyb.
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Experiment s kávou rozděloval účastníky náhodně, proto je jeho výsledek průkaznější. Texaská a detroitská studie zachytily souvislost, ze které zatím nevyplývá, co je příčinou.
S cizími lidmi se nehádáme
Krátký hovor s cizím člověkem bývá bez emočních komplikací. Hovor s pokladní nemá žádnou minulost ani nevyřízené účty a o dědictví ani návštěvy vnoučat se s ní nikdo hádat nebude. Pokud se starší lidé hádají, podle výzkumů nejčastěji s nejbližšími.
V detroitské studii souvisel větší počet slabších vazeb časem i s větším počtem blízkých vztahů. Méně blízcí známí tak mohou pomáhat vyvažovat úbytek nejbližších. „Feeling connected to other people […] turns out to be incredibly important,“ řekla v roce 2021 pro KFF Health News psycholožka Gillian Sandstromová, tehdy z University of Essex. Pocit propojení s ostatními je podle ní nesmírně důležitý.
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Podle zprávy Komise WHO pro sociální propojení z června 2025 trápí osamělost zhruba každého šestého člověka a izolace se týká až každého třetího staršího. WHO odhaduje, že v letech 2014 až 2019 souvisela osamělost s více než 871 000 úmrtími ročně. Spolu s izolací podle WHO zvyšuje riziko mrtvice, srdečních chorob, cukrovky, úbytku paměti a myšlení i předčasného úmrtí. Osamělí lidé mají navíc dvakrát vyšší pravděpodobnost deprese a na dlouhodobou osamělost tělo podle českého psychiatra reaguje podobně jako na trvalý stres.
Osamělost podle WHO zvyšuje riziko srdečních chorob, mrtvice i předčasného úmrtí. Ilustrační foto. Zdroj: Lourdes Mendez / Unsplash.
Samota může být příjemný odpočinek. Osamělost je bolestný pocit, že chybí blízké a smysluplné vztahy. Kdo ji prožívá dlouhodobě nebo cítí smutek a beznaděj, měl by se obrátit na praktického lékaře nebo jiného odborníka.
V Nizozemsku mají povídací pokladny
Nizozemský řetězec Jumbo nabízí od léta 2019 pokladny, u kterých se smí platit pomalu a povídat. Počátkem roku 2026 je měl ve více než 200 prodejnách a stoupnout si k nim může kdokoli. Vznikly kvůli osamělosti starších zákazníků v rámci programu nizozemského ministerstva zdravotnictví.
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Podobnou chvilku si ale můžete dopřát kdekoli. Zeptejte se v řeznictví, jak připravit maso, které kupujete, pochvalte sousedce muškáty na balkoně nebo na zastávce prohoďte pár slov o zpožděném autobusu. Když nespěcháte, vyrazte nakupovat v době, kdy je fronta krátká, abyste s rozhovorem nikoho nezdržovali.
Zdroje: https://repository.essex.ac.uk/15301/, https://news.utexas.edu/?p=135138, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7179804, https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2023/08/23/1193148718/why-a-strangers-hello-can-do-more-than-just-brighten-your-day, https://www.who.int/news/item/30-06-2025-social-connection-linked-to-improved-heath-and-reduced-risk-of-early-death, https://dutchnews.nl/2021/09/jumbo-opens-chat-checkouts-to-combat-loneliness-among-the-elderly, https://crr.bc.edu/those-casual-social-connections-make-us-feel-good/, https://www.echo24.cz/a/HEMG5/osamelost-samota-mladi-stari-adolescenti-seniori-rizika-demence-infarkt-srdecni-obeh-senat-kovarova-valkova-seminar, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7424273, https://www.chicagobooth.edu/media-relations-and-communications/press-releases/mom-was-wrong-you-should-talk-to-strangers, https://forbes.cz/potvrzeno-small-talk-s-cizim-clovekem-vam-zlepsi-naladu/, https://www.yahoo.com/news/articles/dutch-supermarket-turned-checkout-lanes-090415417.html, https://kffhealthnews.org/news/article/casual-relationships-vital-older-adults-sense-of-belonging-post-pandemic/