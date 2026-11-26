Prosinec se blíží a s ním otázka, kterou řeší nejedna domácnost. Kolik vložit do obálky pro pošťáka, který celý rok nosí dopisy a balíky, a kolik pro popeláře, kteří vyvážejí popelnice v dešti i mrazu? Nikdo nechce působit lakotně. Právě s obálkou se ale dá snadno šlápnout vedle.
Správná částka neexistuje
Ustálenou sumu, kterou by se slušelo dát, nenajdete v žádném ověřitelném českém zdroji ani průzkumu. Kdo pošťákovi nebo popelářům děkuje, dělá to po svém.
Pro orientaci poslouží průzkum agentury Ipsos pro Allwyn Česko z listopadu 2026. Podle něj je 93 % Čechů ochotno utratit za vánoční dárek pro známé, kolegy z práce či vzdálenější příbuzné nanejvýš 500 Kč. Na pošťáky a popeláře se ovšem výslovně neptal.
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Ustálenou sazbou do obálky tedy 500 Kč není. Trapas hrozí kvůli penězům samotným, a to v jakékoli výši. Pošťák je podle pravidel své firmy nesmí přijmout vůbec a hranice 500 Kč se u něj týká jen věcné drobnosti, kterou si vzít smí.
Pošťák smí přijmout jen drobnost
Česká pošta zveřejnila v registru smluv interní pravidla, kterými se její zaměstnanci řídí při přijímání darů. Peníze v nich zakazuje úplně, ať jde o hotovost, převod na účet nebo jiný finanční nástroj. Dar smí zaměstnanec přijmout jen výjimečně, když by bylo nevhodné ho odmítnout s ohledem na obchodní nebo jiný oficiální vztah pošty s dárcem. Říct si o něj nesmí.
Věcné dary pravidla dělí podle hodnoty.
Dar Co platí pro zaměstnance pošty peníze v hotovosti nebo převodem zakázané v jakékoli výši věcný dar do 500 Kč, reklamní předmět s logem smí ho přijmout bez dalšího věcný dar od 500 do 2 000 Kč musí ho nahlásit přímému nadřízenému věcný dar nad 2 000 Kč jen výjimečně, s písemným oznámením a souhlasem nadřízeného Popeláři po domech nechodí Přečtěte si také: Pálíte zbytečně moc dřeva a teplo vám uniká komínem: Kamnáři radí topit jen suchými poleny, mokrá hřejí o 43 % méně
Starší lidé si pamatují, jak popeláři před Vánoci obcházeli domy s přáním hezkých svátků a dostávali odměnu. Pamětníci ten zvyk znají z doby před rokem 1989. Jeden z nich vzpomínal, že po převratu rychle skončil, podle etnografky Moravského zemského muzea ale někteří lidé dávali popelářům peníze ještě v 90. letech, než zvyk postupně vymizel. Ředitel brněnské svozové firmy SAKO v prosinci 2015 pro Brněnský deník uvedl, že obchůzky i vybírání peněz mají popeláři firmy zakázané a porušení vedení trestá. Mluvčí firmy tehdy zvyk označil za zaniklý.
Firma OZO Ostrava už v prosinci 2010 varovala, že její pracovníci o Vánocích po bytech nechodí. Ředitel Karel Belda tehdy pro agenturu Mediafax dodal, že „nikdo z našich zaměstnanců nemá na takové žebrání čas“.
V Ostravě místo nich obcházeli byty falešní popeláři. Většina oslovených jim podle firmy nějaké peníze dala. Návštěva přitom působila věrohodně: v ušpiněném oblečení přáli hezké svátky jménem všech popelářů a někteří ukazovali kartičku s razítkem a podpisem firmy. Podle policie podvodníci o Vánocích zneužívají ochotu pomáhat a míří hlavně na seniory. Brněnská firma SAKO upozornila, že na zaniklý zvyk obchůzek se nechá nachytat řada starších lidí.
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Před podobnými podvodníky varovala v adventu 2024 i 2025 bratislavská svozová firma OLO. Drželi se v patách svozovým autům a od lidí pak žádali odměnu za vyprázdněnou popelnici. Bratislavská městská policie k tomu připomněla, že tamní popeláři o peníze ani dárky u dveří nežádají, a kdo o ně žádá, je nejspíš podvodník.
Policie ČR radí ověřit si návštěvu dřív, než otevřete. Zavolejte do firmy, za kterou se člověk vydává, a chtějte vidět jeho zaměstnanecký průkaz. Dokud nemáte jistotu, mluvte jen přes kukátko nebo pootevřené dveře na bezpečnostním řetízku a cizího člověka dovnitř nepouštějte.
Než neznámé návštěvě otevřete, doporučuje policie ověřit si ji ve firmě, za kterou se vydává. Ilustrační foto. Zdroj: Yan Krukau / Pexels.
Když vám návštěva přijde podezřelá nebo se v domě pohybuje cizí člověk, volejte tísňovou linku Policie ČR 158.
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Popeláři o svátcích pracují a odpadu kolem Vánoc přibývá. Práci jim ulehčíte přímo u popelnice. Nejvíc pomůže, když se odpad do nádob vejde: pytel patří dovnitř kontejneru a místo v něm uvolníte, když plechovky a PET lahve sešlápnete a krabice od dárků složíte naplocho. Auto neparkujte před stáním na popelnice.
Pošťákovi můžete dát věcnou drobnost do 500 Kč, kterou smí přijmout bez hlášení. Hodí se sáček domácího cukroví, balíček čaje nebo ručně psané přání s poděkováním za celý rok. Kdyby dárek odmítl, nenaléhejte, protože se drží pravidel své firmy.
Zdroje: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/200970-varovani-v-ostrave-radi-falesni-popelari, https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/30388327/4810013086_Priloha%20c.%205_Pravidla%20pro%20prijimani%20daru.pdf, https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/27084749/Priloha%2010.pdf, https://policie.gov.cz/clanek/or-kutna-hora-zpravodajstvi-seniori-dejte-si-pozor-na-podvodniky.aspx, https://www.noviny.sk/krimi/1143942-pozor-na-falosnych-kolednikov-pocas-adventu-sa-vydavaju-za-smetiarov, https://www.noviny.sk/krimi/998416-olo-varuje-pred-falosnymi-smetiarmi-ako-ich-rozoznat-a-nenaletiet-im, https://www.e15.cz/magazin/byt-o-svatcich-popelar-za-trest-852378, https://www.praha1.cz/prazsti-popelari-jsou-pripraveni-na-vanocni-a-novorocni-svoz-odpadu/, https://life4you.cz/lifestyle/osm-z-deseti-cechu-pred-vanoci-resi-necekany-darek-nejvetsi-orisek-jsou-kolegove-a-vzdaleni-pribuzni-ukazuje-pruzkum-od-allwynu/, https://www.mediaguru.cz/allwyn-uvadi-vanocni-stiraci-losy-rozda-desitky-milionovych-premii, https://vyskovsky.denik.cz/z-regionu/pozor-na-falesne-popelare-varuje-firma-20151220-x1ce.html
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