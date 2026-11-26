Leden v plzeňské menze: student přiloží kartu ke čtečce, vezme si stejný oběd jako před Vánoci a zaplatí za něj víc. Takový začátek roku čeká studenty Západočeské univerzity. Škola se přidává k vysokým školám, kterým jedna nenápadná změna ve státním rozpočtu rozhodila ceny v menzách.
Plzeň zdraží, ale jen napůl
Podle vyjádření mluvčí školy pro Seznam Zprávy z listopadu 2026 zvedne Západočeská univerzita od 1. ledna 2027 ceny studentských obědů zhruba o 10 Kč. O celou dřívější slevu je nezdraží. Přibližně polovinu dál zaplatí z jiných položek svého rozpočtu.
„Určitě ale nepůjde o plné navýšení, stále budeme obědy částečně dotovat,“ uvedla pro Seznam Zprávy Andrea Čandová, mluvčí Západočeské univerzity v Plzni.
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O levné obědy přicházejí studenti jen některých škol, protože každá se rozhodla po svém. Některé studentskou slevu zrušily, jiné ji omezily a část ji zatím drží celou.
Rok 2026 zaplatila škola sama
ZČU v roce 2026 ceny nezvedla a chybějící státní peníze pokryla z vlastních zdrojů. V rozpočtu na rok 2026 šlo o něco přes 3 mil. Kč. Vedení už na jaře varovalo, že totéž nemůže slibovat na další roky. Kvůli obědům se odkládaly jiné plánované výdaje.
Západočeská univerzita v roce 2026 doplácela levnější studentské obědy z vlastního rozpočtu. Ilustrační foto. Zdroj: Jsme MILA / Pexels. Jedna škrtnutá položka v rozpočtu
Až do jara 2026 zlevňoval státní příspěvek studentské teplé jídlo zhruba o 20,50 Kč. Část škol po jeho zrušení zdražila právě o tolik, jiné podle výše své dřívější slevy o jinou částku.
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Peníze šly přes takzvaný ukazatel J, určený na stravování a ubytování studentů. Ministerstvo školství ho pro rozpočet vysokých škol na rok 2026 zrušilo a jeho 100 mil. Kč přesunulo do obecného ukazatele A podle dosavadních podílů škol.
Univerzita Karlova a VŠE tvrdí, že peníze z ukazatele A na slevu v menze použít nelze. Ministerstvo zastává opačný názor a školám nezávazně doporučilo, aby je cílily na sociálně slabší studenty. Ministr školství Robert Plaga upozorňuje, že školy o peníze nepřišly, protože je dostaly v jiné položce. Rušit slevy bez náhradní podpory, třeba pro studenty z chudších rodin, podle něj v pořádku není.
Kde se dá ještě najíst levně
Pro studenty proto hlavně rozhoduje, na kterou školu chodí. Takhle s podporou naložily vybrané univerzity:
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Škola Jak naložila se slevou Platí VŠE zrušila ji, studenti platí stejně jako ostatní strávníci od března 2026, beze změny i v akademickém roce 2026/2027 ČVUT nechala ji jen na jedno jídlo denně a přidala dvě levná jídla od dubna 2026 Masarykova univerzita ceny nezvedla, výpadek plánovala pokrýt z centrálních zdrojů jaro 2026 Mendelova univerzita, ČZU, Jihočeská univerzita drží celou dřívější slevu stav k listopadu 2026 UJEP k původní slevě přidává 50 Kč na jídlo, celkem 70 Kč stav k listopadu 2026 ZČU v roce 2026 ceny držela, potom je zvedne zhruba o 10 Kč od 1. ledna 2027
Ani tam, kde sleva platí, nemají strávníci jistotu. ČVUT zachování levnějších jídel v roce 2027 nezaručuje a Technická univerzita v Liberci i Masarykova univerzita zvažují, zda podporu v roce 2027 udrží. Rektoři navíc varují před napjatým rozpočtem vysokých škol.
Jak ušetřit i po zdražení
Studentskou cenu účtují menzy ZČU jen při platbě kartou JIS, a to nejvýš za 60 jídel měsíčně (pravidla platná k listopadu 2026). Kdo platí hotově, stravenkou nebo přijde bez karty, zaplatí plnou cenu.
Přečtěte si také: Mastnou krabici od pizzy hází Češi do papíru celou. Papírna přitom vezme jen 1 její část Studentskou cenu oběda dostanou v menzách ZČU jen ti, kdo platí kartou JIS. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Studentům z rodin s nízkými příjmy může pomoct sociální stipendium podle § 91 odst. 5 zákona o vysokých školách. Škola ho přizná vždy studentovi, kterému náleží dávka státní sociální pomoci s bonusem na dítě, pokud příjem domácnosti nepřesahuje stanovenou hranici. Výše se odvozuje od minimální mzdy a stipendium se vyplácí měsíčně v průběhu akademického roku po standardní dobu studia.
Nárok se dokládá písemným potvrzením orgánu státní sociální pomoci, který dávku přiznal. Kdy a jak žádost podat, poradí studijní oddělení. Pravidla najdete také ve stipendijním řádu své školy.
Zdroje: https://info.zcu.cz/Volunteers-cleaned-UWB-campus–Removed-tires-and-speakers-from-the-woods/clanek.jsp?id=9306, https://www.skm.zcu.cz/cs/Canteen/payment.html, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-menzy-vysokych-skol-zdrazuji-i-kdyz-nemusi-40572329, https://cuni.cz/UK-15742-version1.pdf, https://kam.cuni.cz/KAM-770-version1.pdf, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kampus-vysoke-skolstvi-studenty-stve-konec-zlevnenych-obedu-i-v-tescu-mame-slevy-stezuji-si-303620, https://www.fce.vutbr.cz/api/cs/dokument/14613, https://www.suz.cvut.cz/en/news/cancellation-ministry-educations-student-meal-subsidy, https://accommodation.vse.cz/news/from-march-9th-the-full-unified-meal-price-will-apply-to-all-diners-in-all-vse-canteens/, https://www.crc.muni.cz/media/4206666/tiskova-zprava-ckr-k-rozpoctu-verejnych-vs-2027-2028-rozsirena-verze-482026.pdf, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#p91, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kampus-vysoke-skolstvi-v-menzach-zdrazili-studentum-jidlo-a-ocekavany-efekt-se-dostavil-320738