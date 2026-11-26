Úřad práce vám přepočítal superdávku a z nájmu vám uzná méně než v létě? Od října stát určuje přiměřené náklady na bydlení jinak a v Praze a okolí hranice dokonce vzrostla. Citelně ztratili i lidé žijící sami v běžné domácnosti v okresech, kde stát stanovil nejnižší strop, tedy na Bruntálsku, Klatovsku a Žďársku. V Klatovech a na Žďársku je přitom skoro nemožné sehnat byt, který by se pod novou hranici vešel.
Kde strop spadl nejníž
Od ledna do konce září 2026 měl jednotlivec v běžné domácnosti v obci s nejvýš 69 999 obyvateli strop 7 580 Kč měsíčně, ať žil v kterémkoli okrese. Mezi jednotlivci v běžné domácnosti, tedy tam, kde nejsou zranitelní všichni členové, klesl strop nejvíc na Bruntálsku a Klatovsku. Strop 5 880 Kč, platný v obou okresech pro období 1. 10. až 31. 12. 2026, je nejnižší ze všech okresů. Na Žďársku je pokles jen o něco menší.
Okres Strop do 30. 9. 2026 Strop od 1. 10. do 31. 12. 2026 Rozdíl Bruntál 7 580 Kč 5 880 Kč 1 700 Kč Klatovy 7 580 Kč 5 880 Kč 1 700 Kč Žďár nad Sázavou 7 580 Kč 5 889 Kč 1 691 Kč Přečtěte si také: Po 4 letech to v Česku balí zahraniční banka. Kdo předčasně vybere vklad, přijde o úroky
Čtyřčlenná běžná domácnost na Bruntálsku přišla o víc: místo 11 230 Kč jí úřad od 1. října do 31. prosince 2026 uzná nejvýš 8 750 Kč, tedy o 2 480 Kč méně.
Na nový nájem strop nestačí
Odhad, kolik se dnes za pronájem žádá, zveřejňuje Ministerstvo financí v cenové mapě nájemného. Malé starší byty typu 1+kk nebo 1+1 v její aktuální verzi vycházejí v Klatovech na 269 Kč za metr čtvereční a ve městě Žďár nad Sázavou na 291 Kč. Podle našeho orientačního přepočtu by byt o 30 m² vyšel na 8 070 Kč, respektive 8 730 Kč měsíčně, a to bez služeb a energií.
Podobně dopadl průzkum realitní inzerce, který v listopadu 2026 udělala redakce Peníze.cz. V okresech Klatovy a Žďár nad Sázavou převyšoval už nájem nejlevnějších nabízených malých bytů strop pro jednotlivce, a to ještě před připočtením služeb.
Přečtěte si také: Supermarkety zavádějí předplatné. Sesterský řetězec Albertu za něj bere 300 Kč a lidé se hrnou V okresech Klatovy a Žďár nad Sázavou se i nejlevnější nabízené malé byty pronajímají dráž, než činí nový strop pro jednotlivce. Ilustrační foto. Zdroj: Viktor Mogilat / Pexels. Co strop hlídá a proč se s mapou rozchází
Superdávka počítá i s náklady na bydlení, úřad je ale uzná jen do určité výše. Tuto hranici určuje normativní nájemné neboli strop. Sám o sobě dávkou není, jen vymezuje, kolik z nákladů na nájem a služby spojené s užíváním bytu se započítá. Energie, tedy elektřinu, plyn, dálkové teplo, teplou vodu a tuhá paliva, úřad počítá zvlášť. Většině domácností je pokryje energetický paušál, domácnostem s nízkými příjmy uzná skutečné náklady, nejvýš však do určitého násobku paušálu.
Kdo platí méně, než je strop, tomu se počítá skutečná částka a pokles stropu se ho nedotkne. Kdo platí víc, tomu úřad uzná jen částku do výše stropu. Jak v červenci 2026 vysvětlil analytik PAQ Research Samuel Galan, u takové domácnosti se každá koruna poklesu odečte přímo z dávky.
Mapa i strop měří každý jiný trh. Do cenové mapy se počítají nabídkové ceny nově uzavíraných nájmů. Strop vychází z mediánu nájmů, které úřadům práce doložili sami příjemci dávky, a ti často bydlí na základě starších smluv.
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Od 1. října 2026 se strop určuje pro 77 okresů a Praha se počítá jako jeden z nich. Podle MPSV stará pásma podle velikosti obce v levných lokalitách přeplácela a malým obcím u drahých měst nestačila.
Analýza PAQ Research z července 2026 navíc varuje, že v některých okresech se strop počítá z malého vzorku nájmů. Může proto kolísat nebo ho mohou zkreslit obecní byty či ubytovny. MPSV oponuje, že jeho data jsou robustní.
Kdo ztratí méně a co můžete udělat
Nejvyšší strop pro jednotlivce má ve stejném období Praha s 13 380 Kč, okres Praha-západ má 11 848 Kč. V obou strop proti dřívějšku vzrostl, v Praze z 12 831 Kč. V Brně naopak klesl z 12 831 Kč na 11 331 Kč. Vyšší strop mají také domácnosti, kde jsou zranitelní všichni členové, třeba senioři se starobním důchodem. I jim ale strop pro jednotlivce v Klatovech a na Žďársku proti dřívějšku klesl, v Klatovech výrazněji.
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Výsledná změna dávky je u každého jiná, protože od října zároveň vzrostlo životní minimum, které dávku zvyšuje. Novou žádost podávat nemusíte. Nové stropy se projeví při pravidelném přehodnocení nároku, které Úřad práce dělá u každé domácnosti zvlášť.
Pokud si výpočtem nejste jistí, ověřte si ho u svého úřadu práce. Na výjimečnou a přechodnou tíživou situaci je určena mimořádná okamžitá pomoc, podle MPSV ale běžnou dávku nenahrazuje. Současné stropy platí do 31. prosince 2026 a od ledna je ministerstvo vyhlásí znovu.
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Zdroje: https://mpsv.gov.cz/od-rijna-plati-nove-parametry-superdavky-posiluji-podporu-samozivitelu-a-lepe-zohlednuji-naklady-na-bydleni, https://mpsv.gov.cz/nove-normativy-pro-superdavku-davka-lepe-odpovida-skutecnym-nakladum-na-bydleni-rada-domacnosti-si-polepsi, https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2026/Sb_2026_169_PZZ.pdf, https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sb/2025/526, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2025-151, https://mpsv.gov.cz/davka-statni-socialni-pomoci, https://www.kurzy.cz/cenova-mapa-najemne/klatovy/, https://www.kurzy.cz/cenova-mapa-najemne/zdar-nad-sazavou/, https://mf.gov.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-projektoveho-rizeni/cenova-mapa/zakladni-informace, https://mf.gov.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-projektoveho-rizeni/cenova-mapa/faq-k-cenovym-mapam, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-dalsi-problem-superdavky-analyza-varuje-pred-nedostatkem-dat-310578, https://www.newstream.cz/reality/davky-na-bydleni-se-zmenily-kdo-si-polepsi-a-proc-muze-byt-problem-prave-v-brne, https://echo24.cz/a/HgeVr/zpravy-domaci-superdavka-dalsi-zmeny-podpora-bydleni-okresy-rust-s-poctem-clenu-domacnosti-socialni-davky, https://www.mesec.cz/clanky/superdavka-se-ma-od-rijna-pocitat-jinak-navrh-uz-je-ve-snemovne-kalkulacka-ukazuje-dopady/, https://www.penize.cz/davka-statni-socialni-pomoci-superdavka/500168-na-najem-stat-uzna-5880-korun-nejlevnejsi-byt-jsme-nasli-za-7500