Praha od 1. prosince spustí každoroční noclehárny pro lidi bez domova
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Praha od 1. prosince spustí každoroční noclehárny pro lidi bez domovaZdroj: Centrum sociálních služeb Praha
Článek byl publikován 26.11.2026 05:37
Návštěvníci vánočních trhů na Staroměstském a Václavském náměstí budou letos za občerstvení platit víc....
Praha 6 podala kasační stížnost proti zrušení jednosměrky v ulici Na Krutci, chce názor Nejvyššího správní...
Praha 3 pokračuje v tradici, se kterou přišla minulý rok. Na sloupy veřejného osvětlení na Žižkově umístila...
Hokejisté Brna zvítězili ve 22. kole extraligy nad Spartou 3:0. Vítězný gól dal v čase 28:11 Hynek Zohorna,...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
- Za otřesnou smrtí štěněte na Berounsku má stát hvězda G MMA. Muž je ve vazbě
- Slavnostní rozsvícení staroměstského stromku nebude, trhy začnou v sobotu
- Langoš za 200, klobása za 180. Na vánočních trzích v centru Prahy si návštěvníci připlatí
- Praha 6 podala stížnost proti zrušení jednosměrky v ulici Na Krutci