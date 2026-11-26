Mrazivé ráno na chatě, prsty zebou a klíč se v zámku od kůlny ani nehne. Málokoho v tu chvíli napadne zámek otočit a podívat se na jeho spodní stranu. Bývá tam malý otvor, kterého si člověk snadno nevšimne, a když ano, často netuší, k čemu je. Přitom rozhoduje o tom, jak zámek venku vydrží déšť, sníh i mráz.
Když zámek zamrzne
Než zámek prozkoumáte, je potřeba ho rozmrazit. Sáhněte po rozmrazovači určeném na zámky. Stačí malé množství, nechte ho pár minut působit a pak klíčem jen jemně pohybujte. Kdybyste klíčem otáčeli silou, můžete ho v zámku ulomit.
Na zámek nikdy nemiřte otevřeným ohněm a nepoužívejte benzín ani vařící vodu. Vařící voda zámek povolí jen na chvíli, na mrazu z ní brzy bude další led. Rozmrazovače zámků bývají na bázi lihu a jsou hořlavé, proto je držte dál od ohně i od očí, uchovávejte je mimo dosah dětí a řiďte se pokyny na štítku.
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Pokud klíč v zámku praskne nebo běžné postupy nezaberou, zavolejte zámečníka.
Proč je otvor právě dole
Řada visacích zámků, zvlášť těch určených ven, má na spodku malou dírku. Slouží hlavně jako odtok pro vodu, která se do těla zámku dostane při dešti, se sněhem nebo jen z vlhkého vzduchu. Voda teče dolů, a proto je otvor na nejnižším místě zámku. Co vyteče, uvnitř nezmrzne. Otvor tak riziko zamrznutí snižuje, úplně ho ale nevylučuje. K zamrznutí stačí i trocha vlhkosti nebo kapky, které se uvnitř srazí při střídání teplot. Led pak zablokuje pružiny a klíč se neotočí.
Bez otvoru se v těle zámku drží každá kapka, která dovnitř pronikne. Ocelové součástky by pak mohly postupně rezavět, například pružina, která vysouvá třmen (zahnutý kovový oblouk), nebo stavítka. Zámek by pak mohl jít čím dál víc ztuha. Venkovní zámky se proto vyrábějí i z materiálů, které korozi lépe odolávají, třeba z nerezové oceli nebo mosazi, případně mají ochranný kryt.
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Nejvíc odtok pomáhá zámkům, které jsou celý rok venku, ať už visí na vratech od garáže, nebo na řetězu u kola před domem. Ve sklepě nebo v domě má menší význam, protože tam na zámek neprší ani nesněží. I zámku ve sklepě ale prospěje kapka maziva, když se klíč začne zadrhávat.
Klíč drhne? Pomůže kapka maziva
Dírka má i druhé využití. Když klíč jde ztuha nebo třmen drhne, dostanete jí mazivo přímo dovnitř zámku. Na druhu maziva se výrobci zámků neshodují: jeden grafit výslovně nedoporučuje, jiní ho ve svých návodech uvádějí. Shodnou se na tom, že má jít o mazivo určené pro zámky, nejlépe podle návodu k vašemu zámku.
Když klíč v zámku drhne, pomůže trocha maziva určeného pro zámky. Dovnitř se dostane i spodním otvorem. Ilustrační foto. Zdroj: Susan Holt Simpson / Unsplash.
Hustý olej, třeba motorový, do zámku nepatří. Na mastný film se chytá každé zrnko prachu. Časem z toho uvnitř vznikne lepivá kaše, kvůli které se zámek může začít zasekávat.
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Ošetření zvládnete během pár minut:
Stlačeným vzduchem ve spreji vyfoukejte prach a nečistoty z klíčové dírky i z otvorů pro třmen. Do zámku dejte jen lehký střik nebo pár kapek maziva, protože nadbytek, hlavně grafitu, brzdí pohyb dílů a může zámek zalepit. Zámkem poklepejte o stůl, případně ho položte na bok a po chvíli otočte. Klíčem několikrát odemkněte a zamkněte. Přebytečné mazivo otřete hadříkem. Zámek ošetřete před mrazy
Výrobci zámků doporučují čistit a mazat zámek zhruba každé 3 až 6 měsíců. Venku, v prašném prostředí nebo tam, kde kov rychle koroduje, se vyplatí kratší lhůta, tedy každé 3 měsíce. Snadno si to zapamatujete, když údržbu spojíte se změnou ročního období.
Pravidelné mazání pomáhá i proti zamrzání. Nejlepší je zámek ošetřit ještě před příchodem mrazů. Pokud jste to letos nestihli, udělejte to co nejdřív, třeba při příští návštěvě chaty nebo zahrady.
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