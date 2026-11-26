Perex: Ukrajinské ozbrojené síly oznámily zásah ruské letecké základny Savaslejka v Nižněnovgorodské oblasti. Podle předběžných informací
byly poškozeny tři stíhací letouny . Pokud se rozsah škod potvrdí, půjde o významný zásah do ruského taktického letectva. Zvláštní pozornost si zaslouží MiGy-31, jejichž jedna specializovaná verze slouží jako nosič balistických střel Ch-47M2 Kinžal. MiG-31 a dva bombardéry Su-34
VIDEO Savaslejka jako zranitelné místo ruského letectva
Letecká základna Savaslejka se nachází v Nižněnovgorodské oblasti, přibližně 650 až 700 kilometrů od ukrajinských hranic. Její význam spočívá především v tom, že
zde působí ruské jednotky vybavené . Základna tak představuje důležité zázemí pro jednu z nejvýraznějších součástí ruského systému vzdušných úderů proti Ukrajině. letouny MiG-31, včetně specializovaných strojů MiG-31K schopných nést střely Kinžal MiG-31BM, CC BY 4.0
Podle ukrajinského generálního štábu zasáhla operace z 24. a noci na 25. listopadu pět letounů. Tři MiG-31 a dva Su-34 měly být vyřazeny z letového provozu na určitou dobu. Ukrajinská strana současně uvedla, že rozsah poškození a konečný počet zasažených strojů se stále upřesňují. Rusko se k oznámení bezprostředně nevyjádřilo a rozsah škod nebyl nezávisle potvrzen.
Nejde tedy zatím o potvrzenou ztrátu pěti letounů, ale o oznámení jejich dočasného vyřazení. Rozdíl je důležitý. Poškozený stroj může být po opravě opět nasazen, zatímco zásah motorů, palivových systémů nebo nosných částí konstrukce může znamenat dlouhodobou odstávku, případně definitivní konec jeho služby.
MiG-31: Specialista, kterého Rusko nedokáže jednoduše nahradit
MiG-31 vznikl v Sovětském svazu jako
těžký nadzvukový přepadový , průzkumných letounů a střel s plochou dráhou letu na velké vzdálenosti. Jeho konstrukce umožňuje dosahovat rychlosti kolem Mach 2,8 a operovat ve vysokých letových hladinách. stíhač určený především k zachycování bombardérů
Dvoučlenná posádka, výkonný radar a schopnost spolupracovat s dalšími letouny z něj vytvořily specializovaný prostředek protivzdušné obrany rozlehlého sovětského, později ruského vzdušného prostoru.
Modernizovaná varianta MiG-31BM dostala novější avioniku, radarové vybavení a rozšířené možnosti použití výzbroje. Zcela odlišnou roli získala
verze MiG-31K, upravená pro nesení balistické aerodynamické střely Ch-47M2 Kinžal. Odstranění části původního vybavení a přizpůsobení závěsného systému umožnilo nést těžkou střelu pod trupem letounu.
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Právě tato kombinace představuje pro Ukrajinu významnou hrozbu. MiG-31K může vystoupat do vhodné výšky a dosáhnout vysoké rychlosti, čímž střele poskytuje počáteční kinetickou energii. Kinžal následně pokračuje k cíli jako aerobalistická střela. Letoun proto není pouze dopravním prostředkem pro raketu, ale důležitou součástí celého zbraňového systému.
Problémem Ruska je, že výrobu. strojů MiG-31 nelze jednoduše obnovit.
Sériová produkce původního typu skončila v devadesátých letech. Současné modernizace vycházejí především z existujících draků, které byly vyrobeny ještě v sovětském období. Jejich další provoz závisí na dostupnosti náhradních dílů, motorů a specializovaných opravárenských kapacit.
Zvláštní komplikací jsou motory D-30F6. Jde o výkonné pohonné jednotky, jejichž výroba a servis vyžadují specifické technologické zázemí. Definitivní ztráta letounu proto představuje podstatně větší problém než vyřazení některého z početnějších typů ruského taktického letectva.
Tři MiGy-31 a otázka ruských Kinžalů
Největší pozornost vyvolává možný dopad útoku na ruskou schopnost nasazovat střely Kinžal. Zde je však nutné rozlišovat mezi celkovou flotilou MiG-31 a její specializovanou částí.
Ne každý MiG-31 je nosičem Kinžalu a ukrajinské oznámení zatím neupřesňuje verze zasažených letounů.
Otevřené odhady publikované v listopadu 2026 hovoří přibližně o 10 až 14 bojeschopných MiG-31K.
Pokud by se mezi třemi poškozenými letouny nacházely právě stroje této varianty, představovalo by to potenciálně velmi citelné oslabení specializované flotily.
Ani v takovém případě by Rusko nepřišlo o schopnost používat Kinžaly. Zbývající nosiče mohou pokračovat v operacích a ruské letectvo může upravit jejich rozmístění i plánování nasazení. Omezený počet dostupných letounů by však znamenal menší flexibilitu při přípravě úderů, vyšší zatížení zbývajících strojů a větší nároky na jejich technické zabezpečení.
Důležitá je také skutečnost, že Rusko musí udržovat nejen samotné letouny, ale celý komplex jejich provozu. Patří sem příprava posádek, údržba motorů, pozemní technika, zásoby náhradních dílů a infrastruktura pro manipulaci se střelami. Ztráta několika letounů tak může mít nepřímé důsledky přesahující jejich okamžitou nedostupnost.
Su-34: další zásah do ruských úderných kapacit
Vedle MiGů-31 jsou důležité také
dva zasažené Su-34. Tento dvoumístný taktický bombardér patří mezi nejdůležitější úderné letouny ruského letectva. Používá řízené střely, přesně naváděnou munici a klouzavé letecké pumy, které Rusko ve velkém nasazuje proti ukrajinským vojenským i civilním cílům. Su-34, UAC
Na rozdíl od MiGu-31 má Su-34 širší možnosti využití při každodenních operacích na frontě. Jeho vyřazení proto znamená především snížení dostupnosti prostředků pro taktické údery. Dva stroje samy o sobě ruské schopnosti zásadně nezmění, ale v kombinaci s poškozenými MiGy-31 představují další náklad na údržbu a obnovu leteckých kapacit.
Úder na ruská letadla zabíjející na Ukrajině
Ukrajinská operace zapadá do širší
strategie zaměřené na ničení ruských vojenských prostředků ještě před jejich nasazením. Útoky na letecké základny, sklady paliva, muniční depoty a logistická zařízení mají omezit schopnost ruských ozbrojených sil vést dlouhodobé operace.
Právě v tomto kontextu je Savaslejka důležitým cílem.
Zásah letounů přímo na základně může být efektivnější než jejich následné napadání ve vzduchu. Ukrajina navíc nemusí nutně každý zasažený stroj zničit. I dlouhodobé odstavení kvůli opravám představuje výsledek, který Rusko musí kompenzovat přesuny, údržbou a změnami operačního plánování.
Pokud se potvrdí poškození všech pěti letounů, bude mít útok význam především jako zásah do obtížně nahraditelné části ruského letectva. Definitivní strategický dopad však bude možné posoudit až podle toho, kolik strojů se skutečně podaří vrátit do služby.
Problém, který se nedá vyřešit novou výrobní sérií
Útok na Savaslejku je významný především kvůli speciálnímu statusu ruských MiGů-31. Rusko může relativně snadněji kompenzovat ztráty některých běžnějších bojových letounů, ale
u MiGů-31 je situace jiná. Jejich výroba skončila, modernizace závisí na starších dracích a dostupnost motorů i náhradních dílů představuje dlouhodobé omezení.
Pokud se potvrdí, že mezi poškozenými stroji jsou MiGy-31K, může jít o jeden z citelnějších zásahů do ruské schopnosti nasazovat střely
Kinžal. Ještě důležitější je ale kumulativní efekt podobných operací. Ukrajina se nesnaží pouze sestřelovat ruské letouny, ale systematicky napadat jejich základny, logistiku a technické zázemí.
Zdroj:
ZSU, Reuters, The New Voice of Ukraine Autor/Licence fotografie: MiG-31, Dmitriy Pichugin, GFDL 1.2