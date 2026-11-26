Filmový Prcek dokázal svým filmovým rodičům a bráchovi provést nejednu trampotu, která však nakonec vedla ke všestranné spokojenosti. Se vším mu pomáhá kamarádka ztvárněná v prvním filmu Ivanou Maříkovou, kterou ale scenáristé ve druhém díle Brácha za všechny peníze vyměnili za Magdu Reifovou. A i když Roman Čada v obou dílech exceloval, jeho další směřování nakonec nevedlo do uměleckého světa, ale spíše do toho technologického. Dnes se věnuje něčemu zcela jinému.
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První roli mu zajistilo rošťáctví
Talentu poněkud rošťáckého mladíka Romana Čady si všimla už známá režisérka dětských filmů Věra Plívová-Šimková, která ho pro jeho značný temperament a schopnosti bavit široké okolí obsadila do svého hudebního počinu Přijela k nám pouť z roku 1973. To, co se přidrzlému klukovi například ve škole moc nehodilo, filmoví tvůrci naopak oceňovali. Díky své přirozenosti dokázal Roman Čada zapadnout i mezi velké hvězdy filmového plátna, jako byli jeho filmoví rodiče, tatínek Josef Bláha a maminka Slávka Budínová.
V kariéře měl slibně našlápnuto a po Čadově prvním filmu následovala další obsazení v českých komediích. Rok po premiéře snímku Můj brácha má prima bráchu (1975), v roce 1976, se předvedl hned v několika legendárních filmových projektech. Zahrál si například Hujerova synovce v Marečku, podejte mi pero! (1976) nebo „kovbojova“ nevlastního bratra v Létě s kovbojem. Následovaly další slibné role.
Kamarádku prý vyměnili kvůli vzrůstu
Všichni, kdo film viděli, si jistě vybaví i Prckovu nejlepší kamarádku. Tu poprvé ztvárnila bývalá dětská herečka Ivana Maříková. Do natáčení druhého dílu z roku 1978 už ale údajně představitele prima bráchy Romana Čadu příliš přerostla. V rámci scénáře pokračování měl Prcek se svou parťačkou tančit v tanečních a výškový rozdíl mezi nimi by byl nejspíš příliš okatý. Tvůrci se proto rozhodli původní postavu Pavlínky ve scénáři zcela vynechat. Nahradili ji jeho novou kamarádkou Magdou Morávkovou, jejíž představitelkou je Magda Reifová.
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Troška jeho jméno zvažoval
Dokážete si v dnes již legendární roli Venci Konopníka namísto jeho představitele Broňka Černého představit Romana Čadu? I o této variantě režisér filmové komediální trilogie Zdeněk Troška prý skutečně uvažoval. Když vybíral mezi talentovanými mladíky do jedné z předních rolí, poznamenal si i jeho.
Nakonec se ale protagonistou „jednoho z nejslavnějších filmových traktoristů“ stal právě Bronislav, který k roli přišel díky šťastnému omylu. Stál údajně jen o místo v komparzu, jenže si popletl termíny a přišel na casting pro hlavní obsazení. Zdeněk Troška mu dal za úkol zahrát krátkou scénku, v níž ho Černý zaujal. Troška měl tak znenadání vybráno. Roli Vency si tedy nakonec střihnul právě původní neherec Broněk.
Film vyměnil za technologie a politiku
Ze světa umění to ale filmového Prcka neustále táhlo úplně jinam. Měl totiž technologické nadání, které se rozhodl uplatnit i ve své profesi. Vystudoval elektrotechnickou fakultu na ČVUT a poté začal s podnikáním. Možná ani někteří fanoušci netuší, že si Roman Čada založil jednu z úplně prvních internetových kaváren u nás. A u technického oboru už zůstal.
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V současnosti se už před kamerou vůbec neobjevuje. Z podnikání s počítačovými technologiemi přešel k další zajímavé profesi. Od elektrotechniky a počítačů se dostal až k výzkumu fungování lidského srdce. V současnosti se jako živnostník zabývá biomedicínskými technologiemi souvisejícími s měřením srdeční aktivity.
Bývalý dětský herec je podle dostupných informací ale také politicky aktivní. Angažuje se ve straně PRO, za kterou působí jako předseda krajské rady ve Středočeském kraji. V současnosti je Roman Čada už dědečkem. Rád tráví čas s rodinou. Je podruhé ženatý, ze dvou manželství má celkem tři děti a od dcery má vnučku Kristýnu.
csfd.cz, denik.cz, dotyk.cz, novinky.cz, readzone.cz, parlamentnilisty.cz, kinotip2.cz, Roman Čada: Prima brácha za všechny peníze. Retro. 2026, roč. 2026, č. 7, s. 38–39