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Letní zátahy celníků na Liberecku: Zabavili statisíce cigaret i e-liquidy

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Letní prázdniny přinesly celníkům na severu Čech obří úlovek. Při kontrolách zabavili přes 770 tisíc nelegálních cigaret, litry náplní do e-cigaret i další tabák. Škoda na spotřební dani se vyšplhala k 3,9 milionu korun. Největší zásah přišel na dálnici D8, kde v jediném autě našli 680 tisíc cigaret
Letní zátahy celníků na Liberecku: Zabavili statisíce cigaret i e-liquidy

Letní zátahy celníků na Liberecku: Zabavili statisíce cigaret i e-liquidy

Zdroj: Celní správa ČR
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 17:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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