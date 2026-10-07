Lekce neslušného chování: Problémy s věkem, příšerná rada od režiséra a moderní hity

Lekce neslušného chování, FOTO: © Sony Pictures Classics, distr. FTV Prima Lekce neslušného chování, FOTO: © Sony Pictures Classics, distr. FTV Prima Lekce neslušného chování, FOTO: © Sony Pictures Classics, distr. FTV Prima Lekce neslušného chování, FOTO: © Sony Pictures Classics, distr. FTV Prima Lekce neslušného chování, FOTO: © Sony Pictures Classics, distr. FTV Prima Lekce neslušného chování, FOTO: © Sony Pictures Classics, distr. FTV Prima Lekce neslušného chování, FOTO: © Sony Pictures Classics, distr. FTV Prima
V komedii Lekce neslušného chování dostala Kristin Scott Thomas pokyn, aby svou postavu hrála jako disneyovskou čarodějnici. Herečka to nejprve označila za nejhorší režijní radu své kariéry, nakonec ale nelichotivou vizáž s radostí přijala. Při natáčení úvodních scén filmaři navíc složitě manipulovali s rychlostí času pomocí zeleného pozadí. Nežádoucí nevěsta na venkovském panství
Rozvedená americká automobilová závodnice Larita se ve Francii provdá za mladého Angličana Johna. Zamilovaný pár ihned po svatbě odjíždí na starobylé venkovské sídlo, aby se mladík pochlubil svou novou okouzlující ženou. Johnova matka ovšem k cizince od prvního okamžiku pojme silnou averzi. Zastání naopak Larita nečekaně najde u Johnova otce Jima, který se ve staropanensky nudném prostředí stane jejím spojencem. Mezi oběma ženami se tak rozhoří neúprosný boj plný sarkasmu.
Roli nepříjemné tchyně ztvárnila Kristin Scott Thomas, které australský režisér Stephan Elliott nařídil hrát postavu jako zlou disneyovskou čarodějnici. Přestože herečka tento pokyn zprvu považovala za naprosto otřesný, postupně se do své zlomyslné role vžila a smířila se i s nepříliš slušivým šatníkem. Sám režisér se netajil tím, že mu dělá velké potěšení ukazovat anglickou smetánku v absurdních situacích.
Skutečný věk herců filmovému příběhu neodpovídal
Pro hereckou dvojici nešlo o první zkušenost s toxickým vztahem. Kristin Scott Thomas a Colin Firth si manželský pár v krizi zahráli již ve snímku Anglický pacient. Firth navíc podruhé ve své kariéře ztvárnil veterána z první světové války, který si z bojů odnesl těžké trauma.
Tvůrci si při obsazování nedělali těžkou hlavu se skutečným věkem herců. Příběh několikrát zdůrazňuje, že je americká nevěsta v podání Jessicy Biel o několik let starší než její nový manžel. Ve skutečnosti je ale představitel Johna Ben Barnes o rok starší než jeho filmová partnerka. Podobný paradox se týká i hercovy mladší sestry, kterou hrála Katherine Parkinson, ačkoli je v reálném životě o tři roky starší než on.
Zpomalenou úvodní scénu vyřešilo zelené plátno
Snímek otevírá dobová scéna z Monte Carla, ve které se ústřední dvojice poprvé spatří. Během tohoto okamžiku se pohyby Larity a Johna výrazně zpomalí, dav kolem nich ovšem dál proudí běžnou rychlostí. Štáb tohoto efektu dosáhl tak, že herce, komparz i obě roviny pozadí natočil odděleně před zeleným plátnem a záběry poskládal dohromady v různých rychlostech.
Došlo i na fyzickou komedii, zejména ve scéně, kdy Larita nešťastnou náhodou usedne na matčinu milovanou čivavu. Tento okamžik vycházel z tradice klasických grotesek ze zlaté éry Hollywoodu a vyžadoval naprosto přesné načasování a detailní práci s rekvizitami. Zámecké interiéry a exteriéry pro tyto scény štáb nalezl ve skutečných anglických historických sídlech Flintham Hall a Englefield House.
Moderní popové hity dostaly jazzové aranžmá
Snímek vychází z divadelní hry Noëla Cowarda, kterou už v roce 1928 zfilmoval Alfred Hitchcock. Nová adaptace si ovšem z původního textu ponechala pouze jména a společenské postavení postav. Časové zasazení děje se navíc posunulo. Hra se původně odehrává v roce 1924, filmové postavy ale zmiňují úmrtí iluzionisty Harryho Houdiniho a otec rodiny vzpomíná na narukování do války před čtrnácti lety, což děj přesouvá do roku 1928.
Celou atmosféru dokresluje neobvyklý soundtrack, který kombinuje jazzový styl 20. let s moderními popovými hity. Diváci tak mohou zaslechnout například píseň slavnou píseň od Toma Jonese ve zcela novém aranžmá. Některé skladby navíc nazpívali sami herci. Během závěrečných titulků pak zazní hlasy imitující živé vystoupení, které postupně představují jednotlivé hudebníky orchestru za doprovodu jejich krátkých sól.
Komedii Lekce neslušného chování vysílá Prima MAX ve středu 7. října od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).