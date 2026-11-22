Ve čtvrtek 19. listopadu ve 8:47 vyhlásil Obvodní soud pro Prahu 5 rozsudek ve věci, kterou podle
seznamu jednání vede pod spisovou značkou 16 C 33/2026. Žalobcem je společnost Across Moravia Invest, žalovanými Horst Siegl a jeho žena Zdenka. Podle iSportu a Blesku stanovila soudkyně Klára Hronová bývalému útočníkovi patnáctidenní lhůtu, aby rodinný dům v Lipencích vyklidil. Muž, který kdysi za Spartu sbíral góly, tituly i koruny krále střelců, tak čeká na konec jedné z nejdelších dluhových spirál českého fotbalu. Za tímhle koncem stojí jedenáct let a jeden notářský zápis. Jedenáct titulů a 176 gólů
Slovo „legenda“ u Siegla nadsázkou není.
AC Sparta Praha ho oficiálně řadí mezi své klubové legendy. V nejvyšší soutěži odehrál 436 zápasů a vstřelil 176 gólů, 128 z nich v rudém dresu. Se Spartou získal jedenáct titulů a čtyřikrát skončil jako nejlepší střelec ligy. V devadesátých letech patřil k tvářím, které diváci na Letné znali i bez čísla na zádech.
Vila v Lipencích k té éře úspěchu dobře sedí. Podle dražební dokumentace jde o samostatně stojící dům 6+1 s obytným podkrovím, dvojgaráží, bazénem, saunou, pergolou a zahradním domkem. Uvnitř je mramorový krb a centrální vysavač, interiéry popsal znalec jako velmi zachovalé. Pozemky měří dohromady 1 157 m², dům byl zkolaudován v roce 2001. Stojí v lokalitě u Berounky, kde mají podle iSportu domy i další slavní sparťané Ivan Hašek a Jozef Chovanec. Ti ovšem v žádném dluhovém spisu nefigurují.
Od 2,5 milionu k osmnácti
Podle iSportu a Blesku začal Siegl „sekat dluhy“ už v roce 2014 a ručil za ně právě vilou. Původní dluh měl činit zhruba 2,5 milionu korun. Dnes se podle stejného zdroje šplhá přes 18 milionů. Přesný rozpis, kolik z toho tvoří jistina, úroky, sankce a náklady řízení, veřejné zdroje neuvádějí. Mechanismus je ale známý: když se dluh zajištěný nemovitostí roky nesplácí, nabaluje se na něj jedna položka za druhou. Kdo nereaguje, ten ztrácí čas i peníze.
Úřední stopa kauzy je poměrně jasná:
2014: podle iSportu a Blesku začínají vznikat dluhy, za které Siegl ručí domem. 4. dubna 2025: Obvodní soud pro Prahu 5 pověřuje exekutora. Exekuční příkaz č. j. 206 EX 970/25-26 vyvěšený na úřední desce Lipenců uvádí jako oprávněného společnost Gomanold a vymáhanou částku 15 902 937,75 Kč. Exekučním titulem je notářský zápis. 27. listopadu 2025 a 5. února 2026: podle iSportu a Blesku dva termíny exekuční dražby, které se nekonaly. 9. února 2026: dům podle iSportu a Blesku kupuje Across Moravia Invest. září 2026: nový vlastník žaluje Sieglovy o vyklizení, protože z domu neodešli. 19. listopadu 2026: soud vyhlašuje rozsudek.
V únoru Siegl Blesku tvrdil: „Žádná dražba nebyla, barák je můj.“ Formálně měl v jednom pravdu, dražba skutečně neproběhla. Podle tehdejších informací Blesku však katastr už jako kupujícího uváděl Across Moravia Invest. Právě tato firma se stala novým vlastníkem a s ní teď Siegl prohrál u soudu. Původním vymáhajícím věřitelem z exekučního příkazu byl přitom Gomanold.
Vila o třetinu levněji
Nejostřeji vystupuje Sieglův pád v číslech. Znalec ocenil dům na 28 359 000 Kč, nejnižší podání v dražbě bylo stanoveno na 18 906 000 Kč. Podle iSportu a Blesku se vila nakonec prodala za 19,1 milionu korun. Rozdíl jsme spočítali:
Položka Částka Znalecký odhad 28 359 000 Kč Nejnižší dražební podání 18 906 000 Kč Uváděná kupní cena 19 100 000 Kč Rozdíl proti odhadu −9 259 000 Kč Rozdíl proti nejnižšímu podání +194 000 Kč
Vila tedy odešla zhruba o 32,6 % pod odhadem a jen o necelých 200 tisíc korun nad hranicí, pod kterou by se v dražbě vůbec prodat nesměla. Podle nás právě tady leží jádro celé tragédie. Kdo nechá dluh dojít až k exekuci zajištěné nemovitosti, prodává pod tlakem a za cenu, kterou diktuje dražební logika, ne trh. Rozdíl přes devět milionů odpovídá v Praze slušnému bytu. Kdyby byl dům prodán dřív a dobrovolně, mohlo Sieglovým po splacení dluhů něco zůstat.
Co přesně znamená patnáct dní
Patnáct dní automaticky neznamená stěhovací vůz před vraty. Podle iSportu a Blesku se Siegl může do 15 dnů od doručení rozsudku odvolat a odvolání by mělo odkladný účinek. Rozhodnutí by se tak nedalo exekučně vymáhat, dokud o něm nerozhodne vyšší soud. Občanský soudní řád navíc u vyklizení bytu standardně počítá se lhůtou k plnění 15 dnů od právní moci rozsudku, pokud soud neurčí jinak.
Přesné datum doručení rozsudku veřejně známé není. Kdyby se lhůta orientačně počítala od čtvrtečního vyhlášení, patnáctý den by připadl na pátek 4. prosince. Skutečný termín se ale odvine od doručení a od toho, zda Siegl podá odvolání. Rozhodující chvíle tak s velkou pravděpodobností přijde v prosinci, v době, kdy se jinde zdobí stromky.
Pokud se Siegl neodvolá a rozsudek se stane vykonatelným, přesune se příběh ze soudní síně do exekučního režimu. Ten podle metodiky
Ministerstva pro místní rozvoj probíhá v jasných krocích: Oprávněný podá exekuční návrh a exekutor pošle výzvu k dobrovolnému vyklizení. Když povinný nereaguje, stanoví exekutor termín vyklizení a musí ho o něm vyrozumět nejméně 15 dnů předem. V den vyklizení vyzve povinného, aby nemovitost zpřístupnil. Pokud odmítne, nastoupí zámečník. Při obstrukcích může exekutor přivolat Policii ČR. Věci se předají majiteli, nebo se odvezou do úschovy na jeho náklady. S bezcennými se naloží podle zvláštních pravidel.
Kam by se Sieglovi přestěhovali, není známo. Žádné potvrzené náhradní bydlení veřejně dohledatelné není a podle iSportu bývalý útočník nereaguje na telefonáty ani zprávy.
Pomoc, kterou nechtěl přijmout
Proč Siegl dům po převodu neopustil, veřejně nevysvětlil. Jediné vodítko nabízí anonymní bývalý spoluhráč, který pro iSport a Blesk tvrdí, že mu někdejší parťáci ze Sparty chtěli pomoct, aby mu z prodeje zůstaly aspoň nějaké peníze. Siegl je podle něj odmítl. Údajně v přesvědčení, že jako slavný „Sigi“ všechno ustojí. Ověřit to nelze, do celého obrazu to ale zapadá: dluh roste, dražby se odkládají, dům se převádí a jeho obyvatel dál tvrdí, že je jeho.
Siegl přitom mezi českými sportovci se zadlužením sám není. Bývalý reprezentant Adam Hloušek na sebe v roce 2023 podal insolvenční návrh s dluhy přes 20 milionů korun. Podle Seznam Zpráv tím odvrátil bezprostřední dražbu domu svých rodičů. Tomáš Skuhravý je letos podle tiskové agentury TASR v osobním bankrotu s dluhem kolem 8,5 milionu korun ze staršího podnikání. Oba případy se od Sieglova liší jednou věcí: dlužníci zvolili řízený proces. U Siegla rozhodl o osudu domu nakonec soud a nový majitel, ne on sám.
Ze sportovce, jehož jméno skandovala Letná, se stal účastník řízení 16 C 33/2026. Rozhodne už jen jedno: zda Siegl podá odvolání, nebo jednoho prosincového rána zazvoní u vrat v Lipencích exekutor se zámečníkem.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl