Oznámení přišlo 21. listopadu 2026, den po dalším zápase, který Zvolenu v tabulce nic podstatného nepřinesl. Klub zvolil opatrnou formulaci: vedení se „po vzájemných rozhovorech“ rozhodlo ukončit spolupráci, protože tým potřebuje nový impuls. V tiskové zprávě
HKM Zvolen zmínil i marodku, kvůli které v posledním týdnu chybělo až osm hráčů. Hned vedle ale stojí věta, která váží víc: mužstvo podle klubu ztrácelo energii i herní projev, kterým se chce prezentovat. Nástupce byl představen o necelých 24 hodin později. Tak rychle nikdo nejedná, pokud rozhodnutí nezraje delší dobu. Dvacet zápasů, devatenáct bodů
Zadina převzal Zvolen v dubnu jako hlavní trenér v tandemu s Jozefem Budajem. Klub tehdy mluvil o posunu na vyšší příčky, zapracování nových tváří a jasném směru. Za sebou měl ročník, který sám označil za zklamání. Základní část dohrál devátý a v předkole play-off vypadl.
Sezona 2026/27 začala 15. září a po dvaceti kolech je výsledek horší než ten, se kterým chtěl Zvolen skoncovat. Bilance, kterou jsme dopočítali z tabulky na
JOJ Šport:
Ukazatel Ročník 2025/26 (celá základní část) Ročník 2026/27 pod Zadinou Umístění 9. místo 11. místo z 12 Zápasy 54 20 Body 72 19 Body na zápas 1,33 0,95 Skóre 167:175 47:62
Bodové tempo kleslo zhruba o třetinu. Při skóre −15 po dvaceti zápasech nejde o smůlu v těsných koncovkách, tým inkasoval v průměru o tři čtvrtě gólu víc, než dal.
Rozhodl hlavně závěr. Z posledních pěti utkání Zvolen vyhrál jediné:
prohra 1:3 v Trenčíně, prohra 3:4 se Spišskou Novou Vsí, výhra 7:5 v Prešově, prohra 1:4 s Nitrou, prohra 2:5 v Košicích.
Skóre 14:21, přičemž sedm gólů padlo v jediném zápase s posledním Prešovem. Ve zbylých čtyřech utkáních dal tým sedm branek. Zranění tu jistě hrála roli a klub je nezamlčel. Takovou střeleckou impotenci ale samotná marodka nevysvětlí.
Tři konce, tři různé formulace
Zadinův příběh se snadno zkrátí na „trenéra, kterého vyhazují“. Při bližším pohledu se jeho dva konce i jeden začátek liší, a to i v tom, jak je kluby pojmenovaly.
Leden 2024, Pardubice: konec Václava Varadi. Dynamo se rozešlo s hlavním trenérem uprostřed sezony a tým převzal jeho dlouholetý asistent Zadina. Pro něj to nebyl konec, ale start první velké samostatné role.
Říjen 2024, Pardubice: Zadinův vlastní konec. Po nepřesvědčivém vstupu do ročníku 2024/25 na lavičce Dynama skončil. Oficiální verze klubu je přesná: Zadina podle HC Dynamo Pardubice „jako impuls týmu nabídl vedení klubu rezignaci, jež byla přijata“. Tým 9. října převzal Václav Baďouček. Formálně tedy šlo o rezignaci, ne o oznámené odvolání. V praxi ale znamenala totéž co vyhazov: trenér, od kterého klub čekal titul, po pár týdnech nové sezony odešel z lavičky.
Listopad 2026, Zvolen: „ukončení po vzájemných rozhovorech“. Tahle formulace leží mezi oběma předchozími. Nejde o čistou dohodu rovnocenných stran, rozhodnutí podle zprávy učinilo vedení. Zároveň to není tvrdé odvolání bez dovětku. Kluby takovou formulaci volí, když chtějí trenéra propustit a zároveň ho veřejně nepoškodit.
Výsledek je v obou Zadinových případech stejný. Klub usoudil, že další týdny s ním jsou větší riziko než okamžitá změna.
Jméno postavené v Třinci
Proč Zadina vůbec dostává tak ambiciózní nabídky? Odpověď leží v Třinci. K Ocelářům přišel v roce 2017 s Václavem Varaďou a pět let byl součástí štábu, který vybudoval nejdominantnější tým české extraligy posledních let. Zlatý hattrick, tři tituly v řadě. Třinec mu při odchodu v roce 2022 poděkoval jako „nedílné součásti realizačního týmu od roku 2017“.
V Pardubicích pak ukázal, že umí i víc než asistovat. Když v lednu 2024 převzal rozehranou sezonu, dovedl Dynamo k vítězství v základní části s historicky nejvyšším bodovým ziskem klubu a až do finále extraligy. Klub mu za to v květnu prodloužil smlouvu. Na papíře šlo o ideální přerod asistenta v hlavního kouče.
Pak přišel říjen. A po něm epizoda, která o Zadinovi vypovídá možná nejvíc: v lednu 2025 se do Dynama vrátil, tentokrát jako asistent nového hlavního trenéra Miloslava Hořavy. Málokterý kouč se po rezignaci vrátí do stejného klubu o stupeň níž. Zadina to udělal a ukázal, jak ho v roli spolupracovníka vnímají lidé, kteří s ním pracovali denně.
V srpnu 2025 odešel na Slovensko, opět jako asistent, tentokrát Vlastimila Wojnara v Banské Bystrici. Mluvil o nové výzvě a ambiciózním klubu. Zvolen si ho o rok později vybral jako hlavního kouče a v této roli se Zadinova křivka znovu zlomila.
Vychází z toho vzorec, který se těžko přehlíží. Jako asistent stál Zadina u tří titulů a byl žádaný. Jako hlavní trenér zažil jedno skvělé půlroční období, kdy ale převzal rozjetou sezonu s hotovým týmem. Obě angažmá, kde měl hlavní roli od začátku ročníku, skončila předčasně.
Kmeč jako první volba a matematika záchrany
Zvolen náhradu dlouho nehledal. Už 22. listopadu představil Andreje Kmeče a nazval ho „první a jasnou volbou“. Kmeč přichází z Nitry, se kterou v předchozím ročníku vyhrál titul, a do Zvolenu se vrací. Jako asistent tu dříve získal kompletní sadu medailí. Premiéru měl odkoučovat hned večer proti Popradu ve 21. kole.
Rychlost výměny prozrazuje, že Zvolen se sezony nechce vzdát. Tabulka mu k tomu dává prostor, i když ne velký:
na 10. Michalovce ztrácí 1 bod, na 9. Banskou Bystrici 8 bodů, na 6. Spišskou Novou Ves 14 bodů, za ním je jen Prešov s 10 body.
Pokud se letos hraje podle formátu z předchozích let, kdy šestka postupovala přímo do čtvrtfinále a týmy na 7. až 10. místě hrály předkolo, je Kmečův první úkol jasný: dostat tým zpátky nad čáru postupu do předkola. Přímá šestka je po první třetině soutěže daleko, čtrnáct bodů znamená sérii zhruba sedmi vítězství, ve kterých by soupeři zároveň museli ztrácet. Podle nás Zvolen nevyměnil trenéra kvůli honbě za lepším umístěním, ale proto, aby se sezona nepropadla do boje o holé přežití.
Kudy dál
Kam Zadina zamíří, zatím není známo. Klub ani trenér se k dalším krokům nevyjádřili a dohledat se nám nepodařilo ani spekulace o jednání.
Jeho životopis přitom zůstává silný. Tři tituly s Třincem, finále s Pardubicemi a dvě sezony zkušeností ze slovenské soutěže. Pro kluby v české extralize je jméno Zadina stále zajímavé. Po dvou předčasných koncích v roli hlavního kouče ale bude těžké přesvědčit ambiciózního majitele, aby mu svěřil celý tým od léta.
Dá se čekat, že nejpravděpodobnější cesta vede přes roli, ve které má nejsilnější reference: asistenta v silném štábu. Už jednou ukázal, že krok zpátky ho neuráží. Jestli ho některý klub vezme jako hlavního trenéra, bude podle nás záviset na tom, zda najde prostředí podobné Pardubicím v lednu 2024. Tedy hotový tým, který potřebuje dokormidlovat, ne postavit.
Zvolen mezitím hraje s novým trenérem a Zadinovi zůstává bilance 20 zápasů a 19 bodů. Nejlepší vizitkou jeho kariéry hlavního kouče je pořád pardubické tažení do finále, které začalo uprostřed cizí sezony.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek