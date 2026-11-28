Ruská jaderná ponorka K-572 Perm Projekt 885M Jaseň-M byla 27. listopadu 2026 oficiálně předána námořnictvu. Podle webu
The Barents Observer dorazil na slavnostní vztyčení vlajky v Severodvinsku Vladimir Putin.
VIDEO
Perm je prezentována jako první ruská ponorka vybavená pro odpal hypersonických střel 3M22 Zirkon. Informace je důležitá z technického i strategického hlediska. Střela Zirkon už byla z ponorky třídy Jaseň odpálena, ale Perm má být prvním plavidlem připraveným pro její standardní nesení.
Projekt 885M: K-572 Perm
Perm je šestá ponorka rodiny Jaseň/Jaseň-M a pátá ve vylepšené verzi Jaseň-M. Jde o jadernou ponorku vybavenou střelami s plochou dráhou letu, která má plnit i roli lovce ponorek. Postavila ji loděnice Sevmash v Severodvinsku.
Kýl byl založen 29. července 2016. Z montážní haly ji vyvezli 27. března 2025 a první zkoušky na moři začaly v Bílém moři v srpnu 2025. První etapu továrních zkoušek dokončila podle ruských zdrojů v září 2025.
The Barents Observer uvádí, že Perm by měla zamířit k Pacifické flotile. Nenaplnilo se tak původní očekávání z března 2025, kdy Putin hovořil o zařazení do služby již v roce 2026 a zahájení plnění bojových úkolů.
Sovětské dědictví třídy Jaseň
Třída Jaseň je ruskou odpovědí na potřebu víceúčelových ponorek nové generace. Projekt 885 Jaseň (v kódu NATO Severodvinsk) nahrazuje sovětské konstrukce. První loď třídy K-560 Severodvinsk ukázala, že původní návrh vyžaduje úpravy, a vznikla modernizovaná verze Jaseň-M. Kýl Severodvinsku byl založen v roce 1993 a druhé plavidlo třídy sklouzlo na vodu až v roce 2021! Jasen K-560 Severodvinsk, CC BY 4.0
Podle dostupných přehledů se parametry obou tříd lehce liší:
délka: Jaseň 139,2 m, Jaseň-M přibližně 130 m, šířka: přibližně 13 m, posádka: Jaseň 85, Jaseň-M 64 osob, pohon: tlakovodní reaktor OK-650KPM o výkonu 200 MW, výtlak ponořené ponorky: ruské zdroje uvádějí kolem 13 800 tun. V hlavní roli Zirkon
Hlavním rozdílem Permu mají být úpravy vertikálních střeleckých sil pro střely Zirkon. Jde o hypersonickou střelu s náporovým motorem (scramjet). Ruská média zmiňují rychlost střely přes 8 Machů. Má být určena k nasazení z hladinových lodí i ponorek a podle ruských tvrzení dokáže nést jadernou i konvenční hlavici.
Hlavním důvodem zájmu ruského námořnictva je rychlost
střely, která zkracuje čas na reakci obrany. Údaje o reálné přesnosti, manévrovacích schopnostech a odolnosti proti rušení však zůstávají nejasné. Skutečná účinnost zbraně se proto dá posoudit až podle nezávisle ověřených testů a bojového nasazení.
Dostřel se podle ruských zdrojů udává až 1 000 km. Střela byla poprvé testována z ponorky Severodvinsk v říjnu 2021. Tehdy plula na hladině v Bílém moři a zasáhla cíl v Barentsově moři.
Zirkon a limity třídy Jaseň-M dlouhá doba výstavby jednotlivých ponorek 9-10 let, nejasné důvody prodlev při zkouškách, neověřené bojové parametry střely Zirkon, menší počet vertikálních sil než u amerických ponorek Virginia Block V, podle srovnání serveru Naval News, přičemž Jaseň-M je větší, než americký stroj.
Pro ruské námořnictvo znamená Perm krok k masovějšímu nasazení hypersonických zbraní z ponorek. Program Jaseň-M má podle španělského zdroje Escudo Digital pokračovat do roku 2035 a počítá se s celkem 11 kusy ponorek. Perm tak patří k lodím, které budou určovat podobu ruské ponorkové flotily v příštím desetiletí.
Zdroj:
The Barents Observer, Naval News, Escudo Digital Autor/Licence fotografie: Ponorka třídy Jaseň, K-560 Severodvinsk, CC BY 4.0