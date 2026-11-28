Zvyk používání adventního věnce na území dnešní střední Evropy je starý téměř 190 let. Poprvé je zaznamenáno, že se tak stalo v Záchranném ústavu pro opuštěné děti v Hamburku roku 1839, kdy mladý kněz, který tam pracoval, zavěsil před vánoci dřevěné kolo se svícemi. Tehdy to bylo 23 svící – 4 velké bílé a 19 malých červených, a to na každý den do Štědrého dne.
Časem se přidaly i jedlové větvičky a tento zvyk se postupně začal šířit pomocí emigrantů až na americký kontinent.
Kruhová podoba věnce symbolizuje ustavičnou cestu slunce a zároveň věčnost, připomínanou zejména v době, kdy krátké dny v prosinci před drsnými nocemi jsou nejtmavějšími v roce.
V dávném myšlení to byl čas bludiček, skřítků a bílých paní, jejichž návštěva, jak se věřilo, zaručila velkou úrodu na příští rok. Věnce, které byly v oknech obydlí, měly ukázat cestu těmto bytostem. A od těchto světel až k adventnímu věnci, který ohlašuje blížící se narození Krista, už vedla jen krátká cesta.
Tradiční barvy pro zdobení adventního věnce byly původně jen červená a zelená. Červená upomínala krev Kristovu prolitou za spásu světa, obě barvy pak symbolizovaly život. Jako ozdoba se používala také jablíčka, od časů ráje plody života – kulaté jako věnec sám a dobré jako BOŽÍ PŘÍZEŇ.
Tolik z dávné historie adventního věnce.
Symbolika tří fialových svící a jedné růžové se ustálila až ve 20. letech 20. století, kdy se zvyk z protestantského prostředí rozšířil do katolických kostelů a domácností.
Protestantské církve často používají svíce červené a zlaté.
Anglikáni a luteráni nahrazují fialové barvou tmavě modrou, aby odlišili adventní očekávání od postního období před Velikonocemi.
Moderní pojetí v Česku často volí barvu svíček podle interiéru či barevného vánočního trendu pro ten daný rok. V křesťanských rodinách a v kostelech se zachovává kombinace tří fialových a jedné růžové /ta se rozsvěcí o 3. adventní neděli. O Štědrém dni se někdy doprostřed přidává a zapaluje svíce pátá, bílá, jako symbol narození Ježíše Krista a světla světa.
(Zdroj - z poznámek z cyklu přednášek pro seniory DSH v letech 2006 – 2016).
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"Návrhy na vánoční dárky: Pro tvého nepřítele odpuštění. Protivníkovi toleranci. Příteli své srdce. Všem dobročinnost. Každému dítěti dobrý příklad. K sobě samému respekt." Oren Arnold
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Krásný adventní čas v postupném zklidnění k vánočnímu rozjímání a novoročnímu znovu probouzení všem ve zdraví, radosti, pohodě a vstřícné pospolitosti přeji.