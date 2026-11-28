Heslo „Modli se a pracuj“ – shrnuje duchovní odkaz Benedikta z Nursie. Skrývá se v něm vyváženost, kterou církev v dějinách opakovaně ztrácela: jednou ve prospěch modlitby, jindy ve prospěch práce. Jeho odkaz proto platí pro jednotlivé křesťany i pro celá církevní společenství.
V první polovině šestého století po Kristu prožívala Evropa nelehké období: Starý svět Římského impéria již pominul a nové uspořádání – jemuž se bude říkat středověk – se teprve rodilo. Křesťanská víra se již mnohá desetiletí těšila přízni vládců, což vedlo ke zvyšování počtu formálních věřících ve strukturách církve a úpadku kvality jejího duchovního života.
Jedním z lidí, kteří se postavili obtížím doby i církevního společenství čelem, byl Benedikt z italské Nursie. Kolem roku 529 shromáždil okolo sebe bratry ve víře, kteří dali vzniknout prvnímu benediktinskému řeholnímu společenství. Toto společenství se stalo útočištěm pro ty, co chtěli žít své křesťanství opravdově a současně opatrovat a rozvíjet poklady antické vzdělanosti. Benedikt pro svou komunitu sepsal velmi nadčasová pravidla (neboli regule či řeholi); tato pravidla jsou základem života benediktinských klášterů dodnes.
Podle příkladu apoštola Pavla
Mottem řádu benediktinů se stalo: „Ora et labora“ – „Modli se a pracuj“. V duchu tohoto motta byl den benediktinských mnichů rozdělen na čas modlitby, duchovní četby a ruční práce. Při formulaci hesla „modli se a pracuj“ a jeho rozpracování do řeholních pravidel vycházel Benedikt z Nursie z novozákonního apoštolského příkladu, jak sám zdůrazňuje ve své řeholi. Zejména u apoštola Pavla viděl na jedné straně vroucí modlitební život, na druhé straně jeho fyzickou práci při šití stanů. Byl to přece Pavel, kdo nabádá věřící „v modlitbě buďte vytrvalí“ (Ko 4,2) a ve svých dopisech své adresáty ujišťuje o svých modlitbách za ně – například do Efezu píše „nepřestávám za vás děkovat na svých modlitbách“ (Ef 1,16). Zároveň tentýž Pavel připomíná Tesalonickým: „u nikoho jsme nejedli zadarmo chléb, ale dnem i nocí jsme s námahou a úsilím pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž“ (2 Te 3,8). Oprávněně proto Benedikt uvádí ve svých pravidlech: „Vždyť právě tehdy jsou skutečnými mnichy, když žijí z práce svých rukou jako naši otcové a apoštolové.“ (Benediktova řehole 48,8)
Kyvadlo mezi modlitbou a prací
V hesle „Ora et labora“ se skrývá velice podstatná vyváženost života křesťana. Jak podstatná je, můžeme vidět v dějinách církve, kde docházelo velmi často k „převážení“ na jednu nebo druhou stranu – a vždy to bylo ke škodě věci.
Ve středověku se pomyslné kyvadlo vychýlilo k zdůrazňování modlitby a podceňování práce. Byly to právě žebravé a rozjímavé řády, které se staly terčem nejostřejší kritiky reformace vůči mnišským řádům. Sám Martin Luther si byl ovšem vědom, že mnišský ideál nebyl od počátku špatný. V úvodu ke knize Vitae patrum Luther napsal: „Mnichy a poustevníky, takové, jací byli ve staré době, nesmíme zneuznávat…“ Důraz na vyváženost modlitby a práce, tak charakteristický pro Benedikta z Nursie, nebyl ostatně cizí ani reformátorovi Martinu Lutherovi. Tuto skutečnost vystihuje jeho známý bonmot, kdy řekl: „Bože, mám dnes tolik práce – budu se muset hodně modlit.“
Nicméně důraz na etiku práce, který reformace zformulovala, může přejít do nezdravé krajnosti, a zliberalizované protestantské církve nejednou akcentovaly sociální aktivismus, zatímco modlitba pro ně přestala být komunikačním prostředkem mezi člověkem a jeho Stvořitelem a Vykupitelem.
Dodnes tak zůstává platný odkaz benediktinského hesla „Ora et labora“ jako vyjádření vyváženosti života – a to nejen každého jednotlivého křesťana, nýbrž i celých církevních společenství.