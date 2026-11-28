Jedním z hlavních problémů, na které zástupci Bublavy upozornili, jsou opakované výpadky mobilního signálu. Ty se projevují zejména při přerušení dodávek elektrické energie a kromě Bublavy se týkají také Rolavy, Přebuze a okolí Šindelové. Podle hejtmana Petra Kubise může jít také o bezpečnostní riziko pro místní obyvatele i návštěvníky Krušných hor.
„Pro nás je teď naprosto zásadní, abychom zjistili, proč se objevují opakované výpadky signálu, které mohou být i bezpečnostním rizikem pro obyvatele Bublavy a okolí, ale také návštěvníky, kteří sem jezdí za sportem nebo přírodou. V případě jakéhokoliv problému se zkrátka lidé musí dovolat pomoci. Proto budu kontaktovat společnost CETIN, aby se tomuto problému přednostně věnovala,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.
Významnou část jednání zabrala také finanční situace obce. Bublava eviduje dluh ve výši 5,6 milionu korun, který souvisí s nedokončenou stavbou aquaparku. Na splátku návratné finanční pomoci získané od státu obec každoročně vynakládá přibližně milion korun. Závazek má splácet až do roku 2032. Starostka Monika Matasová se podle vedení kraje snaží najít možnosti oddlužení, aby obec mohla více prostředků investovat do svého dalšího rozvoje.
V oblasti infrastruktury se řešilo také prodloužení vodovodu do dolní části Bublavy. Jeho další rozšiřování však naráží na národní pravidla, která stanovují minimální počet trvale žijících obyvatel napojených na hlavní vodovodní větev. Pozornost se věnovala rovněž stavu obecních komunikací. Jedním z dlouhodobých úkolů je postupná obnova silnice ve směru Tisová–Bublava. Starostka upozornila především na chybějící krajnice a vodorovné dopravní značení. Jejich doplnění ale komplikuje omezená šířka komunikace.
Obec chce do budoucna revitalizovat také bývalé fotbalové hřiště. V jeho prostoru plánuje vybudovat zázemí pro návštěvníky, součástí záměru je například parkoviště. Projekt by měl navazovat na územní studii Krušné hory – západ. V současnosti se připravuje studie, jejíž dokončení se předpokládá v roce 2027.
Budoucnost chátrajícího aquaparku přitom zůstává jednou z největších otázek, které Bublava řeší. Aktuálně se projednávají především majetkoprávní vztahy a určení vlastníka objektu. Obec záležitost konzultuje s právníky. Jednou z možností do budoucna je přepracování původního projektu a nalezení nového, smysluplného využití celého areálu.
Vzhledem k turistickému charakteru obce se zástupci kraje a Bublavy zabývali také výběrem místních poplatků z pobytu. Jejich nastavení by mělo odpovídat skutečnému rozsahu poskytovaných ubytovacích služeb. Karlovarský kraj chce problematiku řešit v širším měřítku napříč regionem a plánuje uspořádat seminář pro starosty zaměřený právě na výběr těchto poplatků.