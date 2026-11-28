Tvořili bizarní sovětskou realitu, českou politickou scénu i americký sen. Pitomci všech zemí se spojili. Dnes, díky sociálním sítím, těsněji než dříve. Podle čeho poznáte pitomce? Jak se pitomec projevoval v minulosti, co má v plánu a dá se pitomcům vzdorovat nebo jim jejich pitomosti dokonce rozmluvit?
Kniha Alexandra Mitrofanova Doba pitomců – čtení jen pro chytré vyšla letos v nakladatelství Bourdon. Na sto sedmdesáti pěti stranách pojednávajících nejen o pitomcích se můžete setkat s vtipnými ilustracemi Jiřího Slívy.
K pitomosti se hned zkraje vyjadřuje v předmluvě s názvem Vzpoura mloků Jiří Pehe, český politolog a komentátor. Stejně jako Alexandr Mitrofanov cituje z díla Vzpoura davů španělského filozofa Ortegy y Gasseta, který shrnul znaky „davového člověka“, jehož verzí je právě pitomec.
„Spokojen se svou průměrností odmítá vnitřní sebekázeň, bere civilizaci jako samozřejmost, vyžaduje práva bez povinností, odmítá autoritu a výjimečnost, nahrazuje argumenty silou počtu, postrádá životní projekt.“
Zdroj: Bourdon
Od Sovětského svazu po Ameriku
S popisem pitomců a pitomostí začíná Mitrofanov nejdříve v prostředí, ve kterém vyrůstal, tedy v sovětském bloku. Nejvíce bylo podle něj pitomců mezi vrstvami obyvatelstva, které režim pokládal za základ systému a náležitě si je podle toho hýčkal.
Nato se autor vrací do svých studentských let. Vtipně popisuje život v SSSR s mnoha bizarními situacemi, které prožil nebo byl jejich svědkem. A protože pitomost nezná hranic, pozve nás Alexandr Mitrofanov v další části knihy do Spojených států amerických. V této souvislosti zmiňuje i návštěvu Miloše Zemana, kterého nazývá geniálním plebejcem a mimořádně zdařilým ztělesněním vlastností českého plebejství. Svůj názor dále podkládá barvitým vyprávěním.
„Pitomec je člověk, který má k dispozici všechny informace potřebné k rozumnému úsudku, ale přesto se rozhodne jednat v rozporu s logikou, etikou a vlastním zájmem, a ještě je na to hrdý.“
Po přesnější definici pojmu pitomec následuje výčet situací, kterých byl autor svědkem, a měl tak možnost pozorovat pitomce přímo v akci.
„Chlapi! Do žádnýho Leningradu zítra nejedem! Vyhlašuju socialistickou soutěž, kdo vypije tu poslední flašku toho našeho piva. Přece jim ho tady nenecháme!“
V další kapitole se dostáváme k vědeckému propojení pojmu pitomec a Dunningova–Krugerova efektu. Jde o psychologický jev, „při kterém lidé s nízkými schopnostmi nebo znalostmi v určité oblasti přeceňují svůj výkon a úroveň dovedností. Naopak lidé s vysokou odborností mívají tendenci své schopnosti podceňovat.“
Pitomec má slibnou budoucnost
„Je to marné, je to marné, je to marné,“ zní povzdech Alexandra Mitrofanova, na který navazuje analýza jeho věčně načuřených hejtrů. Tak začíná zajímavá část věnovaná výskytu pitomců v internetových diskuzích, ze které vyplývá, že i díky moderním technologiím má pitomec stále slibnou budoucnost.
Jak z toho všeho ven a v čem tkví jádro problému, který se s pitomci táhne dějinami jako ona pověstná červená nit?
Co se konkrétně České republiky týče, uvádí autor naivitu spojenou s pohodlností, kdy „…svět je někde daleko a nás se vlastně netýká, ať nás proto nechá na pokoji.“ (Objevuje se již v díle K. Čapka Válka s Mloky, pozn. redakce)
Následuje řada dalších příkladů, kdy někdy někdo zkoušel pracovat s pitomci, například vést s nimi dialog, přesvědčovat je, vzdělávat, pěstovat v nich dobro – a jak to dopadlo? Jsou pitomci schopni nebýt pitomci? Autor připouští, že univerzální odpověď na tuto otázku neexistuje a je spíše skeptický:
„…ve veřejném prostoru [se] doslova denně setkávám s jedinci, kteří už sice začínají tušit, že je cosi špatně, ale jsou schopni jako východisko nastolit pouze apel po spojování lidí a trpělivém vyjednávání s těmi, kteří by je ovšem nejraději upekli na rožni…“
Na úplném konci knihy přichází na řadu část, ve které se Mitrofanov hlouběji věnuje poměrům v historickém i současném Rusku, a to především v kapitolách nazvaných „Kam dokráčela země, která vsadila na pitomce“ nebo „Když já neodkrouhnu jeho, odkrouhne on mě“.
Kniha, která není pro pitomce
Titul Doba pitomců: Kniha jen pro chytré je plný vtipných a břitkých momentů, které jsou vyváženy tvrdou realitou. Tyto faktické pasáže sice působí místy trochu syrově, ale právě tím dodávají textu potřebnou váhu. Přes svou humornou a odlehčenou stránku nemá kniha evidentně za úkol čtenáře jen pobavit, na to jsou uvedená fakta příliš alarmující. Autor totiž čerpá ze své bohaté novinářské i životní praxe, během níž měl příležitost poznat celou řadu pitomců zblízka – a tuto zkušenost se nebojí zúročit. Je milou změnou číst o věcech napsaných otevřeně, ale zároveň kultivovaně a bez zbytečných vulgarit. Je vidět, že autor prostě není pitomec. Velkým přínosem publikace jsou také citace a odkazy na známé nebo v českém prostředí méně známé autory, kteří se existencí pitomců zabývali v minulosti.
Slabší stránkou knihy je místy její roztříštěnost, nekoncepčnost a občasné opakování stejných motivů. Přemýšlivý čtenář si však bez ohledu na věk či životní zkušenosti v textu bez potíží najde hlavní myšlenku a pochopí, co chtěl autor sdělit. Ostatně, jak už napovídá sám podtitul, tahle kniha není určena pro pitomce.