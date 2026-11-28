KOMENTÁŘ. Současná vláda balancuje na tenké hraně teatrálního volání po míru a riskantní hry s osudem naší země. Podvoluje se politika, její současná garnitura. Děje se to po malých dávkách, ale tendence je zřejmá: ušetřit na armádě a zbrojení, abychom zalátali státní rozpočet a mohli před volbami rozdávat. Přece „všecko pro naše lidi“! Co taky chtějí mír! Čtěme to ale jasně: Slepená vláda vzájemně se vydírajících hnutí-firem nechce prohrát v příštích volbách; to je oč tu běží.
Další titulek, kolikátý už, znamenající totéž: „Českou účast na vojenském cvičení v Polsku zarazilo SPD“. Babiš dříve: "Napadené Polsko nebudeme bránit. V české (naší!) muniční iniciativě si ponecháváme jen roli organizátorů. Podílet se na placení nákladů odmítáme…"
Sledujeme podvolování se zvnějšku i zevnitř tlakům na to, abychom my prostě – nebojovali. Protože bychom ani nemohli. Nešli na pomoc druhým. Nebránili ani sami sebe. Protože by nebylo s čím.
Nikdo se nepodvolil, to bylo nechutné, to by byla zrada akademických hodnot a ctností, jen se postupně, inu, podvolovali. Nebolí to, nemusíte sami nad sebou zvracet. Jen to nějakou dobu trvá.
Podvolování je nevinné slovo, ale za ním je odporná realita: nevzdáme se, až se jednou bude muset bojovat, nebude to potřeba, my už jsme se dávno začali nenápadně podvolovat, takže už jsme se vlastně vzdali.
Podvolení, podvolování nejsou novotvary, jen ta slova nejsou úplně běžně učívaná. Celosvětově je učinil znovu frekventovaným francouzský módní (ale skvělý) spisovatel nevyslovitelného jména: Michel Houllenbecq (čti: Ulebek).
Ve stejnojmenné knize líčí, jak bohatí Saúdi (Arabové) ovládnou v blízké budoucnosti pařížskou Sorbonu, jak jim nakonec všichni, i slovutní profesoři slouží. Jak přijmou povinnost dodržovat příslušné rituály! A jak rádi! Dobrovolně, protože nebyli přemoženi silou, ale postupně se, během několika let – podvolovali.
Nikdo se nepodvolil, to bylo nechutné, to by byla zrada akademických hodnot a ctností, jen se postupně, inu, podvolovali. Nebolí to, nemusíte sami nad sebou zvracet. Jen to nějakou dobu trvá.
Začátek českého podvolení
Politické vedení naší armády se podvoluje vnějším, mimoevropským silám tak, aby ztrácela postupně nevelkou bojeschopnost.
Počínaje personáliemi: ministr obrany je trapná, ani ne politováníhodná figurka s tváří ustrašence, který se viditelně bojí, kdy mu zase někdo vynadá, co zase řekl špatně, konče trvajícími neshodami, jakou vlastně máme mít výzbroj. A odmítáme přispívat na vyzbrojování nešťastné, ale hrdinsky bojující Ukrajiny.
Mobilizace 23. září 1938 byla časově posledním důkazem ochoty českých mužů a žen bojovat, nepodvolit se, položit život za vlast.
Kde se ta všechna neochota, nemohoucnost bere?
Bývali jsme dobrými vojáky. I v řadách rakousko-uherské armády v prusko-rakouské válce 1866. A naši legionáři za první světové války podávali skvělé výkony v sovětském Rusku. Americký prezident Wilson žasl: armáda, která ovládá Sibiř, se hlásí ke státu, který ještě neexistuje!
Naše armáda dala pak na všesokolském sletu v červnu a červenci v Praze 1938 masovými cvičeními „Přísaha republice“, „Byli jsme a budem“, „Na stráž“, „Věrni zůstaneme“ najevo, že je připravena bojovat. O tom nechť není sporu. Co se pak stalo? Kdy jsme se začali podvolovat?
Od Mnichova. Mobilizace 23. září 1938 byla časově posledním důkazem ochoty českých mužů a žen bojovat, nepodvolit se, položit život za vlast.
Pak přišel telefon ze štábu, z Prahy: kašlete na to, bojovat se nebude, páč politici v Praze rozhodli jinak…
Odmítnout nabídku oběti nejvyšší, vlastního života, jak jim to učinil Beneš, musela být pro muže a ženy naší armády potupa nejvyššího řádu. To aby se dal jeden na chlast nebo na kolaboraci. Nebo později na běsnění při vyhánění Němců ze země.
Tehdy bere všechnu moc ve státě na sebe Beneš. Nevoják tělem i duší, patrně by ho ani nevzali, vždyť byl „pod míru“. To je ten typ člověka, co se bojí facky.
O něm jsme rozsáhle psali na tomto webu i v knize (pořiďte si ji!) jindy. Beneš čtrnáct dní před Mnichovem ve vší tajnosti nabídl menší kus území Hitlerovi a pak se, snad, divil (?), že ten nás schramstnul celé. Čest armády se válela v prachu a plivancích. V slzách vzteku.
O Benešově zradě píše Petr Pithart v knize České průšvihy 1945–1948
Publikaci, jež se věnuje období takzvané třetí republiky, můžete získat pouze jako odměnu za dar v minimální výši 699 korun na činnost redakce HlídacíPes.org.
Podpořte nezávislou žurnalistiku!
Ne všichni tu nabídku podvolit se přijali. Přes Polsko, Slovensko, Rumunsko, Jugoslávii, přední Asii, Francii, Tunis, Španělsko do země za kanálem, která jediná se nevzdala, se vydávaly tisíce dobrovolníků, kteří se taktéž odmítali vzdát. Kteří chtěli bojovat. Hlavně letci, ale nejen oni.
Nejstatečnějších se zbavujeme jako prvních
Skok na konec války: naši letci, naši největší hrdinové, se vracejí domů až v srpnu 1945. Prohlížím si jejich tváře na fotografiích, když defilují Prahou a na některých nevidíme tu radost, která by se dala čekat: jako by tušili svůj budoucí osud.
Nejstatečnější museli přijít na řadu první: Beneš se nepostaví ani za muže, kterému za války vděčil za vše, za generála Moravce, šéfa našeho zpravodajství. Který je šibován kamsi do Košic.
Proč se tak málo nebo vůbec připomíná počínání dělostřeleckého pluku v Turnově nebo posádky na letišti v Přerově? A dalších, dnes už bezejmenných, kteří neuposlechli navyklý rozkaz: odevzdejte zbraně i kasárna.
Hrdinství se totiž slaví jen uměřeně. Beneš prý o činu parašutistů nevěděl. Je to absurdní: neměl odvahu přiznat se, že věděl. Musel by se tím totiž přihlásit i k obětem, které německá msta přinesla. A tak se celá desetiletí slaví víc oběti než hrdinství: víc Lidice, než Ležáky.
A přijdou první zatčení, mučení, vězení, popravy. Koho? Inu, vojáků. První přišel na řadu generál Heliodor Píka. To už byl Beneš po smrti, šlo to jakýmsi absurdním samospádem. Popravy důstojníků z politických důvodů skončily až v roce 1966.
https://hlidacipes.org/proverka-jako-zbran-na-dustojniky-z-armady-mizi-lide-z-okruhu-karla-rehky/
Srpen 1968 vynechávám, bránit se nešlo. Ale případné otázky v souvislosti s podvolováním existují: proč se tak málo nebo vůbec připomíná počínání dělostřeleckého pluku v Turnově nebo posádky na letišti v Přerově? A dalších a dalších, dnes už bezejmenných. Kteří neuposlechli navyklý rozkaz (jako v roce 1939): odevzdejte zbraně i kasárna.
Lákavé kouzlo podvolení
Dnes se hrdinství vojáků kdykoli a kdekoli připomíná skoro každodenně. Jedna pieta střídá druhou. Česká občanská společnost jako by si ty neblahé tradice dobře uvědomovala a chtěla je odčinit.
Děje se to po malých dávkách, ano, je to přece ono podvolování, ne svalení se na záda před možným agresorem (je to Rus, aby nebylo mýlky).
Tomu ale vůbec neodpovídá politicky vyjadřovaná vůle bránit se a pomáhat těm, kteří se brání agresím.
Současná vláda tady balancuje na tenké hraně teatrálního volání po míru a riskantního hraní si s osudem naší země. Podvoluje se politika, její současná garnitura.
Tendence je zřejmá: ušetřit na armádě a zbrojení, abychom zalátali rozpočet a mohli tedy před volbami rozdávat. Přece „všecko pro naše lidi“! Co přece taky chtějí mír! Čtěme to jasně: slepená vláda vzájemně se vydírajících hnutí-firem nechce prohrát v příštích volbách; to je oč tu běží.
Děje se to po malých dávkách, ano, je to přece ono podvolování, ne svalení se na záda před možným agresorem (je to Rus, aby nebylo mýlky).
Netečný občan si toho ani nevšimne. Jako si toho ve zmíněné knize nevšimli noblesní, slovutní sorbonští profesoři, když na ně jemně naléhal ne Rus, ale islám. To je kouzlo podvolení se: nebolí to. Nebo – díky bohatství našeho jazyka – kouzlo jeho nedokonavého, a ke všemu ještě zvratného tvaru, ještě výstižnější: podvolování se.
Bez bolesti, bez obětí… A hele, už jsou tu zas!