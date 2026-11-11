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K umělecké výstavě stačí mrtvola. The Gallerist láká na černohumornou jízdu plnou hvězd

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Dělat satiru je dnes čím dál těžší, umělecká sféra ale stále nabízí dost materiálu. The Gallerist se zaměřuje na povrchnost současné umělecké scény s morbidně vtipnou zápletkou.
K umělecké výstavě stačí mrtvola. The Gallerist láká na černohumornou jízdu plnou hvězd

K umělecké výstavě stačí mrtvola. The Gallerist láká na černohumornou jízdu plnou hvězd

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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