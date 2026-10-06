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Krvavý útok v Casinu Babylon Liberec: Těžce zraněná obsluha, útočník je v cele

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V pondělí ráno se v liberecké herně v Nitranské ulici odehrál krvavý incident. Podle informací čtenářky Liberecké Drbny se obětí napadení stala obsluha Casina Babylon Liberec. Zraněný muž skončil s těžkými zraněními v traumacentru liberecké nemocnice. Policisté na místě činu zadrželi podezřelého.
Krvavý útok v Casinu Babylon Liberec: Těžce zraněná obsluha, útočník je v cele

Krvavý útok v Casinu Babylon Liberec: Těžce zraněná obsluha, útočník je v cele

Zdroj: Auto CamCZ
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 08:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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