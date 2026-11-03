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Konečně uvidíte Mléčnou dráhu. Rakousko vyhlásilo obří rezervaci, kde přísně chrání tmu

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Za jasných nocí, kdy oblohu nepřesvětluje Měsíc, můžete nad rakouskou oblastí Eisenwurzen pozorovat Mléčnou dráhu pouhým okem. Aby takový pohled zůstal zachován i dalším generacím, spojilo se tu dvacet obcí se správci šesti chráněných území. Společně chtějí omezit osvětlení, které zbytečně míří do oblohy a okolní přírody.
Ráj pro lovce hvězd těsně za hranicemi: Rakousko chrání tmu na 2 400 kilometrech čtverečních

Ráj pro lovce hvězd těsně za hranicemi: Rakousko chrání tmu na 2 400 kilometrech čtverečních

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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