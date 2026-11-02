Cizímu člověku může stačit vaše telefonní číslo. Zjistí o vás víc, než možná čekáte

Telefonní číslo běžně sdílíme při nákupech, vyplňování formulářů nebo komunikaci s ostatními. Málokdo si ale uvědomuje, kolik informací se s ním může na internetu pojit. Cizí člověk díky němu může v některých případech dohledat vaše jméno, fotografii, starší inzeráty nebo další osobní údaje. Co všechno lze z telefonního čísla skutečně zjistit a jak své soukromí ochránit?
Telefonní číslo nepředstavuje zázračný způsob, jak zjistit informace o vás, vašem bydlišti a další soukromé záležitosti. Může však fungovat jako spojovací článek mezi informacemi, které jste v minulosti zanechali na různých místech internetu.
Telefonní číslo může být klíčem k dalším informacím
Internet využívá drtivá většina z nás, spousta lidí ale stále netuší, jak neuvěřitelně snadno na něm lze
najít informace i o různých osobách. Pokud jste někdy zveřejnili (a poté nesmazali) své telefonní číslo na veřejně přístupné stránce, jako je například inzerát na bazaru, pak toto číslo může být stále přístupné spolu s vaším jménem. V takovém případě na vás může kdokoliv najít telefonní kontakt. Viditelnost profilové fotografie a dalších údajů v komunikačních aplikacích lze upravit v nastavení soukromí. Zdroj: Magnific
Teď se tedy ideálně zamyslete, jestli jste v minulosti zveřejnili inzerát na starý nábytek nebo nepoužívaný běžecký pás, u kterého jste uvedli své jméno a telefonní číslo. Pokud ano, je na čase tyto
údaje smazat. Starý inzerát už sice na první pohled nikoho nezajímá, stále však může obsahovat klíčové informace o vás. A to třeba i včetně místa vašeho bydliště.
Neznamená to ale, že lze takto dohledat každého. Pokud číslo nikdy nebylo veřejně zveřejněno nebo příslušné stránky nejsou dostupné, běžné vyhledávání nemusí přinést žádný výsledek. Nicméně nikdy není na škodu si to ověřit a případně situaci napravit. Lepší pozdě než nikdy. Pokud o sobě najdete nějaké soukromé informace (např. telefonní číslo, e-mail či adresu),
Google umožňuje smazání těchto údajů z vyhledávání na vaši žádost. Ale pozor: ze samotného webu tyto údaje nezmizí, proto musíte kontaktovat i provozovatele daného webu.
Přečtěte si také: Podvodníci mají žně. Dejte si pozor, abyste při nakupování dárků na e-shopech nenaletěli na jejich triky WhatsApp může ukázat fotografii i další informace
I na platformě
WhatsApp mohou lidé vidět údaje o vás. Ať už je to někdo, komu jste své číslo dali, nebo někdo, kdo si ho našel na internetu, může vidět i vaši fotografii, pokud ji máte v účtu přidanou. V případě cizince, který na vás najde kontakt veřejně, to může být dost nepříjemné.
Podle
oficiální nápovědy WhatsAppu mohou ostatní uživatelé v závislosti na nastavení vidět profilovou fotografii, informace o účtu nebo údaje o poslední aktivitě. Neznamená to ale, že je každý údaj automaticky veřejný. Záleží hlavně na tom, co máte v účtu nastaveno. Telefonní číslo může podvodníkům posloužit k zasílání cílených zpráv. Pokud znají i další osobní údaje, mohou jejich sdělení působit důvěryhodněji. Zdroj: Magnific Co z telefonního čísla běžně nelze zjistit
Někdy se lidé mohou úplně zbytečně bát věcí, které se ve skutečnosti stát nemohou. Proto raději zmíním i příklady věcí, které z vašeho telefonního čísla nelze vyčíst:
přesnou aktuální GPS polohu bankovní zůstatek ani přístup do bankovnictví obsah SMS zpráv ani telefonátů adresu jméno, příjmení ani datum narození
Ačkoliv tyto údaje nejsou dostupné na základě telefonního čísla, mohou se objevit např. při úniku dat, kompromitaci účtu nebo jiném bezpečnostním incidentu. Stejně tak se může někdo dozvědět vaše jméno či adresu na základě starého inzerátu zmíněného výše.
Chcete zjistit, jestli je vaše číslo veřejné ve vyhledávání na internetu? Zadejte své číslo v uvozovkách, ideálně i ve formátu s +420. V praxi to může vypadat takto: „+420 123 456 789“. Pokud své číslo ve výsledcích vyhledávání přece jen objevíte, smažte své staré příspěvky, případně požádejte provozovatele dané stránky, aby údaje odstranil.
Příklad z praxe: Podvod přes WhatsApp připravil muže téměř o 100 tisíc korun
Na rizika spojená s telefonní komunikací upozorňuje i případ, o kterém v říjnu 2026
informovala jihočeská policie. Muže prostřednictvím WhatsAppu kontaktoval podvodník vydávající se za jeho syna. Tvrdil, že se mu rozbil telefon a potřebuje peníze na nový. Otec mu v několika platbách poslal téměř 100 tisíc korun. Teprve následně skutečnému synovi zavolal a zjistil, že s ním vůbec nekomunikoval.
Případ ukazuje,
jak snadno lze při komunikaci z neznámého čísla zneužít důvěru. Nejde o důkaz, že pachatel zjistil osobní informace přímo z telefonního čísla. Připomíná ale důležitou zásadu: pokud vás někdo z neznámého čísla žádá o peníze, ověřte si jeho totožnost jiným způsobem, ideálně zavoláním na kontakt, který už znáte. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, faq.whatsapp.com, support.google.com, policie.gov.cz