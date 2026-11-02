Sicílie bez letních davů: Z Prahy se nově létá přímo do Palerma i v zimě

Když se řekne Sicílie, většina z nás si nejspíš představí sluncem rozpálené pláže, průzračné moře a letní dovolenou. Největší italský ostrov ale stojí za návštěvu i v zimě. A letos máme další důvod o takové cestě uvažovat. Z Prahy se totiž nově létá přímo do Palerma také během zimní sezony. Co všechno se dá na Sicílii v tomto období zažít a na co se připravit?
Pokud vás láká Itálie, ale nechcete se prodírat davy turistů a trávit celé dny ve čtyřicetistupňových vedrech, zimní Sicílie by vás mohla příjemně překvapit. Na koupání v moři to sice většinou nebude, zato si můžete v klidu projít historická města, ochutnat místní speciality nebo vyrazit na výlet podél pobřeží. Navíc kvůli tomu nemusíte plánovat dlouhou dovolenou. Palermo je zajímavou destinací i na prodloužený víkend.
Do Palerma se z Prahy nově létá i v zimě
Letiště Václava Havla Praha představilo
zimní letový řád pro sezonu 2026/2027, který platí od 25. října 2026 do 27. března 2027. Cestující v něm najdou celkem 145 destinací, přičemž 20 z nich je novinkou oproti předchozí zimě. V zimě nastává naprosto perfektní období na zkoumání historických uliček Palerma. Teploty jsou příjemné a turistů je výrazně méně než v létě. Zdroj: Unsplash
Jednou z těchto destinací je právě sicilské Palermo. Přímé lety z Prahy nabízejí společnosti
Ryanair a Wizz Air. Druhá jmenovaná začala na této trase létat už v září, nyní ale spojení pokračuje i během zimních měsíců.
Let trvá přibližně
hodinu a tři čtvrtě, takže se na Sicílii dostanete dřív, než vás začnou bolet záda. Doporučujeme ale porovnat nabídku obou aerolinek a především si pohlídat cenu zavazadel. U nízkonákladových dopravců se totiž výsledná cena cesty může od té původně inzerované výrazně lišit. Pokud plánujete jen několikadenní pobyt, může vám stačit menší příruční zavazadlo. Na zimní Sicílii si ale nezapomeňte přibalit také něco teplejšího včetně nepromokavé bundy.
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Ačkoliv na Sicílii během zimních měsíců nepanuje počasí ideální na dny strávené v plavkách, stále jsou tam mnohonásobně vyšší teploty než u nás. V prosinci vás potěší
průměrnou teplotou 15-16 °C, v lednu pak zhruba o stupeň méně. V Česku je přitom v lednu průměrná teplota -1,4 °C.
Měsíc Denní maxima Prosinec 15–16 °C Leden 14–15 °C Únor 14–15 °C Březen 16–17 °C Průměrné teploty na Sicílii v zimě (Palermo)
Návštěvu Sicílie proto doporučujeme hlavně těm, kteří se chtějí během své dovolené nejen ohřát, ale také
poznávat město a okolí. Výhodou je, že při procházkách městem nemusíte bojovat s letními vedry, která mohou být v jižní Itálii pořádně únavná. Nicméně počasí raději sledujte, protože v zimě na Sicílii nastává deštivější období. A přiznejme si, že propršený den může člověku pořádně zkazit náladu. Palermo nabízí mnohem víc než jen moře
Pokud na Sicílii poletíte poprvé, doporučujeme věnovat alespoň dva dny samotnému Palermu. Hlavní město ostrova má mimořádně zajímavou historii a na jeho podobě se podepsaly různé kultury, které se zde během staletí vystřídaly.
Jednou z nejvýznamnějších památek je
katedrála v Palermu, která zaujme už zvenčí. Její architektura spojuje několik historických stylů a společně s dalšími památkami patří do arabskonormanského souboru zapsaného na seznamu UNESCO. Za návštěvu stojí také Normanský palác s Palatinskou kaplí. Její interiér zdobí nádherné zlaté mozaiky, které patří k největším uměleckým pokladům města. Při procházce historickým centrem pravděpodobně narazíte i na Quattro Canti, známou barokní křižovatku se čtyřmi bohatě zdobenými nárožími. Nedaleko se nachází náměstí Piazza Pretoria s monumentální fontánou. V listopadu, prosinci nebo lednu je v Česku pořádná zima. Na Sicílii ale panují příjemné teploty, kdy vám stačí tričko a tenká mikina. Zdroj: Unsplash
Právě na takové poznávání je zimní období prostě ideální. Místo spěchání od jedné klimatizované budovy ke druhé si můžete město projít vlastním tempem. Jen si
předem ověřte otevírací dobu památek, protože mimo hlavní sezonu může být omezená. Na Sicílii se vyplatí přijet i kvůli jídlu
Sicilská kuchyně je jedním z důvodů, proč bychom Palermo zařadili mezi zajímavé destinace pro kratší gastronomický výlet. Začít můžete na některém z tradičních trhů, například
Ballarò nebo Capo. Najdete tu čerstvé ovoce, zeleninu, ryby i stánky s pouličním občerstvením. A především poznáte Palermo trochu jinak než při návštěvě jeho nejznámějších památek.
Určitě doporučujeme ochutnat úžasné
arancine, smažené rýžové koule plněné například masovým ragú nebo sýrem. Patří k nejznámějším sicilským specialitám a jsou ideální jako rychlý oběd během procházky městem. Pokud máte rádi sladké, nenechte si ujít cannoli. Jde o křupavé trubičky plněné sladkým ricottovým krémem, někdy doplněné pistáciemi nebo kandovaným ovocem. Pro odvážnější gurmány je tu také tradiční palermský sendvič pane con la milza, který obsahuje telecí vnitřnosti. Není to pochoutka pro každého, ale k místní gastronomii neodmyslitelně patří. Na koupání to sice není, výhledy jsou ale stále stejně dechberoucí. Zdroj: Unsplash Jak se dostat z letiště do centra Palerma?
Dobrou zprávou je, že doprava z letiště Falcone Borsellino do Palerma není nijak komplikovaná. Mezi letištěm a městem funguje přímé vlakové spojení. Podle dopravce Trenitalia jezdí vlaky v některých časech
až dvakrát za hodinu, přičemž rychlejší spoje Genio Express zvládnou cestu na hlavní nádraží Palermo Centrale přibližně za 34 až 36 minut.
Jednosměrná jízdenka pro dospělého stojí podle zveřejněného tarifu
6,80 eura. Cenu i konkrétní odjezdy si však raději ověřte před cestou, zejména pokud přilétáte pozdě večer. Pokud se chystáte zůstat hlavně v Palermu a podniknout jeden či dva výlety vlakem, půjčení auta není nezbytné. Naopak při plánování delšího poznávání ostrova může být vlastní doprava praktičtější. Zdroje: Autorský text redakce Kapitalio.cz, prg.aero, camic.cz, whc.unesco.org, meteo.oapa.inaf.it