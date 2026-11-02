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Sicílie bez letních davů: Z Prahy se nově létá přímo do Palerma i v zimě

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Sicílie nemusí být jen cílem letní dovolené u moře. Díky novému přímému spojení z Prahy se mohou Češi vydat do Palerma také během zimních měsíců. Místo přeplněných pláží je čekají historické památky, sicilské trhy, výborné jídlo a mírnější počasí než ve střední Evropě. Co od zimní návštěvy ostrova očekávat?
Sicílie bez letních davů: Z Prahy se nově létá přímo do Palerma i v zimě

Sicílie bez letních davů: Z Prahy se nově létá přímo do Palerma i v zimě

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.11.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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