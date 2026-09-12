V Bartolomějské vznikne pamětní deska. Připomene perzekuci Romů a Sintů za válkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Bartolomějské vznikne pamětní deska. Připomene perzekuci Romů a Sintů za války
Vyřazené pražské sanitky měly původně skončit v aukci, nakonec ale zamíří na Ukrajinu. Praha jich 45 daruje...
Praha rozšíří počet městských částí s úplným zákazem používání ze stávajících 20 na 35. Novelu příslušné...
Bezcenné běloruské rubly místo korun a krádež vysílaná živě na sociální síti. Pražští kriminalisté v...
Mezi nejrušnější měsíce vinařského roku na Moravě rozhodně patří září. Ať už jde o ochutnávky vín a...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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