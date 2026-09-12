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V Bartolomějské vznikne pamětní deska. Připomene perzekuci Romů a Sintů za války

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Na budově v pražské Bartolomějské ulici, v níž se evidovali v letech 1942 a 1943 Romové a Sintové před transporty do nacistických koncentračních táborů, bude pamětní deska. Uměleckou soutěž na její návrh vypsala obecně prospěšná společnost Živá paměť a pražská Akademie výtvarných umění. Návrhy mohou umělci, studenti a absolventi uměleckých škol do 35 let věku posílat organizátorům.
V Bartolomějské vznikne pamětní deska. Připomene perzekuci Romů a Sintů za války

V Bartolomějské vznikne pamětní deska. Připomene perzekuci Romů a Sintů za války

Zdroj: sbírka Muzea romské kultury - AV ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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Pražská Drbna
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