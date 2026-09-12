Strážníci přitvrzují kontroly nepřizpůsobivých osob. Zaměřují se na metro i parkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Strážníci přitvrzují kontroly nepřizpůsobivých osob. Zaměřují se na metro i parky
Praha rozšíří počet městských částí s úplným zákazem používání ze stávajících 20 na 35. Novelu příslušné...
Bezcenné běloruské rubly místo korun a krádež vysílaná živě na sociální síti. Pražští kriminalisté v...
Mezi nejrušnější měsíce vinařského roku na Moravě rozhodně patří září. Ať už jde o ochutnávky vín a...
Policista cestou do práce zachránil život motorkáři. V Zenklově ulici v pražské Libni se koncem července...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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