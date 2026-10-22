Konec dopravního omezení. Silničáři dokončili opravu silnice III/18210 na Plzeňsku

Konec dopravního omezení. Silničáři dokončili opravu silnice III/18210 na PlzeňskuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Konec dopravního omezení. Silničáři dokončili opravu silnice III/18210 na PlzeňskuZdroj: Helena Frintová
Článek byl publikován 22.10.2026 12:00
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