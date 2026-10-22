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Konec dopravního omezení. Silničáři dokončili opravu silnice III/18210 na Plzeňsku

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Krajští silničáři dokončili opravu silnice III/18210 v Příchovicích na jižním Plzeňsku. Jedná se o úsek v délce přibližně 380 metrů, od začátku obce ve směru od Zámostů po kapli svatého Jana Nepomuckého v centru obce. Komplexní oprava silnice zlepšila podmínky pro řidiče i chodce.
Konec dopravního omezení. Silničáři dokončili opravu silnice III/18210 na Plzeňsku

Konec dopravního omezení. Silničáři dokončili opravu silnice III/18210 na Plzeňsku

Zdroj: Helena Frintová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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