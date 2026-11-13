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Fotky i poučný komiks. Kalendář jihomoravských záchranářů podpoří domácí hospic

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Jihomoravští záchranáři již podeváté vyrobili kalendář, který podpoří dobrou věc. Kromě legendárních fotografií v něm lidé najdou i poučný komiks o první pomoci. Peníze podpoří paliativní péči na Tišnovsku a Kuřimsku. Letošní novinkou je charitativní diář.
Fotky i poučný komiks. Kalendář jihomoravských záchranářů podpoří domácí hospic

Fotky i poučný komiks. Kalendář jihomoravských záchranářů podpoří domácí hospic

Zdroj: ZZS JMK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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