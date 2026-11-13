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Přijedou Lednická i Dvořáková. Brněnský knižní veletrh očekává rekordní účast

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V pavilonu E brněnského výstaviště začíná dnes třetí ročník knižního veletrhu Kniha Brno. Tři dny naplní v sedmi sálech besedami i autogramiádami s více než 250 autory, své knihy bude nabízet přes 100 nakladatelů a vystavovatelů.
Přijedou Lednická i Dvořáková. Brněnský knižní veletrh očekává rekordní účast

Přijedou Lednická i Dvořáková. Brněnský knižní veletrh očekává rekordní účast

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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