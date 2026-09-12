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KOMENTÁŘ: „Otroci algoritmu“ jako mýtus aneb strach z platformové ekonomiky

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Dennívýzva
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Při debatách o budoucnosti pracovního trhu a platformové ekonomice se často zaměňuje to, co je teoreticky možné, za to, co je pravděpodobné nebo nevyhnutelné. Špatně nastavená legislativa může některým firmám usnadnit zastírání zaměstnaneckých vztahů. Z toho ale nelze automaticky odvodit, že statisíce zaměstnavatelů začnou převádět své pracovníky na živnostenské listy jen proto, že se zpřesní definice závislé práce.
KOMENTÁŘ: „Otroci algoritmu“ jako mýtus aneb strach z platformové ekonomiky

KOMENTÁŘ: „Otroci algoritmu“ jako mýtus aneb strach z platformové ekonomiky

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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