Slavná vánoční reklama na Kofolu se mění. K divočákovi přibude roztomilé selátko

Výsledkem je pokračování, ve kterém se objevuje bachyně s malým selátkem. Žádné skutečné natáčení se zvířaty se přitom nekonalo. Novou podobu reklamy pomohla vytvořit AI. Přesto za celým konceptem, scénářem i hlasy stojí lidé.
Selátko se srdíčkem a hlas legendy
Nová postava není jen roztomilým doplňkem. Malé sele má kolem jednoho oka výraznou bílou skvrnu ve tvaru srdce, která se ale naplno ukáže jen ve chvíli, kdy zvíře pohlédne přímo do kamery. Tvůrci museli promýšlet každý detail, od struktury srsti přes proporce těla až po výrazy, které musely zůstat konzistentní napříč všemi záběry.
Bachyni namluvila Jiřina Bohdalová, čímž se příběh propojil s další ikonou českého showbyznysu. Její hlas dodává novému pokračování autenticitu, kterou by syntetický dabing jen těžko nahradil.
Na přípravě vizuální podoby s Kofolou spolupracovala kreativní agentura Ydeal. Původní legendární spot z roku 2003 přitom vytvořila agentura Kaspen. Nové pokračování tak představuje generační předání i v rovině tvůrců.
Diváci si mohou namluvit vlastní verzi
Kofola ale nejde jen cestou pasivního sledování. Spustila soutěž, ve které mohou lidé k reklamě vytvořit vlastní dabing. Na webových stránkách značky funguje interaktivní dabingové studio, kde si každý může nahrát svou verzi dialogů.
Nejlepší návrhy pak společnost vybere a nechá o vítězi hlasovat na sociálních sítích. Vítězný dabing se má objevit v televizní reklamě přímo na Štědrý den. Soutěž potrvá do 10. prosince 2026. Jde o netradiční způsob, jak zapojit diváky do tvorby kampaně, která je jinak postavená na precizně vybroušeném konceptu.
Nový spot o délce 15 sekund běží na českých obrazovkách od 1. listopadu na TV Prima, na Slovensku se vysílá na Markíze.
Zlaté prasátko se stalo legendou
Původní příběh je geniální právě svou jednoduchostí. Tatínek vyráží s dcerou do zasněženého lesa pro vánoční stromeček a cestou jí vypráví o zlatém prasátku, které prý uvidí, když vydrží celý den nejíst. „Ne, ne, já nemusím, já už ho vidím!“ zvolá holčička, když se z lesa vynoří skutečný divočák. Oba se dají na zběsilý útěk.
Scéna se vryla do kolektivní paměti Čechů a reklama přežila stovky jiných vánočních kampaní, které za tu dobu přišly a odešly. Její síla spočívá v autentickém dětském projevu, atmosféře zasněženého lesa a nečekaném zvratu, který vyvolává úsměv dodnes.
Letošní pokračování není prvním pokusem rozšířit původní příběh. Už v roce 2019 Kofola připravila nové vyústění s motivem prasátka na noční obloze. Letos ale jde o výraznější posun; přibyla nová zvířecí postava a do výroby poprvé v této podobě výrazně zasáhla umělá inteligence.
Zdroje článku: kupi.cz, mediaguru.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková