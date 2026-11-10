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Slavná vánoční reklama na Kofolu se mění. K divočákovi přibude roztomilé selátko

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Zasněžený les, tatínek s dcerou a divočák se zahnutými zuby. Tento vánoční rituál zná snad každý Čech. Televizní reklama na Kofolu patří mezi kampaně, které přežily dvě dekády bez ztráty kouzla. Letos ale tvůrci vsadili na odvážný krok: nostalgický příběh propojili s technologií umělé inteligence.
Slavná vánoční reklama na Kofolu se mění. K divočákovi přibude roztomilé selátko

Slavná vánoční reklama na Kofolu se mění. K divočákovi přibude roztomilé selátko

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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