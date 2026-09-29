Josefov se na několik dní vrátí do minulosti. Polská produkce tam bude ode dneška natáčet historický thriller ETHER. Do ulic vyjedou kočáry a jezdci, štáb připraví také scénu s výbuchem. Natáčení přinese omezení dopravy a parkování.
Kočáry, koně a výbuch. V Josefově se natáčí historický film
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...