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Kočáry, koně a výbuch. V Josefově se natáčí historický film

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Josefov se na několik dní vrátí do minulosti. Polská produkce tam bude ode dneška natáčet historický thriller ETHER. Do ulic vyjedou kočáry a jezdci, štáb připraví také scénu s výbuchem. Natáčení přinese omezení dopravy a parkování.
Kočáry, koně a výbuch. V Josefově se natáčí historický film

Kočáry, koně a výbuch. V Josefově se natáčí historický film

Zdroj: město Jaroměř
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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