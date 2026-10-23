Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Hradec čeká teď o víkendu výlov, LEGO, Nábleší i hokejové derby

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V sobotu kapři na hrázi, v neděli poklady na náplavce a mezi tím pořádná dávka zábavy. Hradec Králové chystá víkend, při kterém si přijdou na své milovníci pohybu, malí stavitelé z LEGO kostek i fanoušci, kteří si hlasivky šetří na hokejové derby.
Hradec čeká teď o víkendu výlov, LEGO, Nábleší i hokejové derby

Hradec čeká teď o víkendu výlov, LEGO, Nábleší i hokejové derby

Zdroj: dumkostek.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:05

Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Žena zemřela ve středisku pro cizince v Kostelci. Manžel je obviněný z vraždy
Žena zemřela ve středisku pro cizince v Kostelci. Manžel je obviněný z vraždy
Pohřešovanou ženu našli mrtvou u Metuje. Policie zadržela podezřelého z vraždy
Pohřešovanou ženu našli mrtvou u Metuje. Policie zadržela podezřelého z vraždy

Jednašedesátiletá žena z Velkého Poříčí nedorazila domů ani do práce a nebylo možné se s ní spojit. Pátrání...

Dnešek má být nejrizikovějším dnem na silnicích. Pozor hlavně odpoledne
Dnešek má být nejrizikovějším dnem na silnicích. Pozor hlavně odpoledne

Pátek 23. října vychází podle analýzy dlouhodobých statistik jako nejrizikovější den letošního roku na...

Pneumatiky se mohou na mokrém listí podle odborníka chovat jako na ledu
Pneumatiky se mohou na mokrém listí podle odborníka chovat jako na ledu

Mokré spadané listí na silnici dokáže vytvořit souvislou kluzkou vrstvu, která může způsobit smyk a...

Když se něco semele, Hradec spustí poplach. Chystá nový systém
Když se něco semele, Hradec spustí poplach. Chystá nový systém

Když přijde velká voda, požár nebo jiný průšvih, musí se lidé dozvědět o nebezpečí co nejrychleji. Hradec...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.