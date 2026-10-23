Hradec čeká teď o víkendu výlov, LEGO, Nábleší i hokejové derby

SOBOTA 24. října: Od kaprů přes kostky až do vesmíru
Sobota začne pěkně zostra. Už v 7:30 odstartuje v kempu Stříbrný rybník Leskros Hradečák, běžecká akce pro sportovce, pejskaře i pohodové výletníky. Připravené jsou trasy od dvou kilometrů až po půlmaraton, canicross i charitativní pochod na podporu zvířecího azylu. Program potrvá do 17 hodin.
Kdo místo běhání raději loví dobroty, může od 8 do 12 hodin zamířit na farmářské trhy na Tylově nábřeží. Ve stejnou dobu začne také tradiční výlov rybníka Datlík. Čerstvé ryby se budou prodávat od 9 do 12 hodin, chybět nebude ani občerstvení. Na své si přijdou i děti. Od 9 do 17 hodin bude na Střední odborné škole veterinární v Pražské ulici otevřená halloweenská LEGO výstava. Čekají je modely, vláčky, RC auta, soutěže i velká herna. Návštěvníci v kostýmech navíc dostanou malý dárek. V 10 hodin začne v Adalbertinu pohádka O Palečkovi, vhodná pro děti od tří let.
Milovníci tvoření mohou od 10 do 17 hodin navštívit soustružnické sympozium v Brněnské ulici, kde uvidí práci se dřevem a mohou se zapojit do soutěží. Od 13 do 16 hodin se zase ve Fjaka Wine and Tapas Baru propojí malování s degustací tapas. Večer bude patřit kultuře. Bio Central od 18 hodin nabídne sci-fi festival Future Gate, který letos zkoumá budoucnost lidstva, technologií a zdrojů. V 19 hodin pak v Aldisu začne hudebně-taneční show Cikáni jdou do nebe.
NEDĚLE 25. října: Poklady z náplavky a dvě velká sportovní lákadla
Nedělní ráno bude jako dělané na hledání pokladů. Od 9 do 12 hodin se na náplavce pod Pražským mostem koná Nábleší. Bleší trh nabídne věci z druhé ruky, originální výrobky i příležitost zbavit se toho, co doma jen zabírá místo. Pokračuje také halloweenská LEGO výstava v Pražské ulici, otevřená od 9 do 17 hodin.
Odpoledne už převezmou vládu fanoušci. Ve 13 hodin vyběhnou fotbalisté FC Hradec Králové na trávník FINEP areny proti Jablonci. A kdo bude mít po fotbale ještě dost energie na fandění, může se přesunout na hokej. V 17 hodin vypukne v ČPP Aréně východočeské derby mezi Mountfieldem HK a Dynamem Pardubice. O emoce na ledě i v hledišti tak bude postaráno.