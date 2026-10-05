Kdo vyhraje v Praze volby?

Tak to samozřejmě nevím, ale zkusím si, i když ne z kávové sedliny, tipnout, jak by to mohlo dopadnout. V hlavním městě se budou volit zastupitelé jak do městských částí, tak na magistrát. A mě bude zajímat 65 křesel ve vedení metropole. Minulé komunální volby v Praze vyhrála s 19 mandáty koalice SPOLU pro Prahu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). A řekla bych, že s vítězstvím mohou počítat i tentokrát, nehledě na to, že si primátor Bohuslav Svoboda od zlých jazyků vysloužil nelichotivou přezdívku spící Biden. Navzdory zvířené kritice ekologických aktivistů, kteří ho nazvali „zapšklým autíčkářem“, se kolem něj totiž zas tak nic dramatického nedělo. A navíc současný lídr SPOLU – poměrně úspěšný starosta Prahy 9 Tomáš Portlík – na plakátech jasně symbolizuje generační výměnu, takže pro řadu „zpovykaných Pražáků“ bude jasnou volbou. Mimochodem mají podle mě vizuálně nejpovedenější kampaň. V průzkumu společnosti Ipsos z 8. září vyšlo druhé místo pro STAN, ale já myslím, že na něm skončí, stejně jako v roce 2022 se 14 mandáty, hnutí ANO. Tomu by mohl ublížit neslavný konec někdejšího šéfa jeho pražské buňky Ondřeje Prokopa, který do svého majetkového přiznání „zapomněl“ uvést tři své byty. V kuloárech se šušká, že mohlo jít dokonce o řízený únik informací přímo z řad ANO, protože Prokop, ač byl k Andreji Babišovi velice loajální, prý svou politickou neohrabaností hnutí spíš škodil, než prospíval. To jsou ovšem jen spekulace. Jisté je to, že Babiš tuto kauzu s potenciálem poškodit ANO okamžitě a nemilosrdně odstřihl a v čele kandidátky je nyní Jan Hušbauer. I na toho teď také začínají vylézat ze skříně „bytoví kostlivci“, dokonce ze stejného domu na Břevnově, kde kupovali byty „za levno" právě již zmiňovaný Prokop nebo také trestně stíhaný bývalý ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík, ale myslím si, že příznivcům ANO zaimponovala Babišova rychlá reakce a že to s nimi nijak víc neotřese. A výsledky by určitě byly ještě mnohem lepší, kdyby místo nepříliš známého Hušbauera v čele kandidátky stál současný poslanec Patrik Nacher, který se mezi Pražany těší relativně dobré pověsti napříč politickým spektrem. Ten ovšem nevěří, že se dá plnohodnotně vykonávat funkce poslance a například primátora zároveň. Naopak hnutí ANO by mohl nemile zavařit nešťastný „konečníkový“ podcast Karla Havlíčka s předsedou hnutí a zdravotní sestrou Petrou Absolonovou, který možná unikl, možná neunikl a možná byl ukraden a „ošklivě“ sestříhán. I když já to spíš vidím tak, že nějaký mozkový gigant v PR týmu ANO zkusil, jak lidem zachutná pokleslá lidová zábava v podání premiéra a ministra současné vlády. Pokud chtěl, aby se o tom všude mluvilo, tak to byla trefa do černého. Jestli to ale hnutí ve volbách pomůže, či spíš uškodí, uvidíme. Další otázkou je, pokud opravdu tyto dva politické subjekty získají výrazný počet mandátů, zda tentokrát nezvítězí „sňatek z rozumu“ neboli pokušení vytvořit koalici „kmotrů a koblihářskejch strejců“, k čemuž se užuž schylovalo po posledních volbách, ale proti čemuž razantně vystupoval tehdejší premiér Petr Fiala (ODS) a do čehož definitivně hodila vidle Hana Kordová Marvanová, která jako bývalá disidentka a politická vězenkyně odmítla hlasovat pro koalici, ve které by seděla také někdejší pracovnice StB Radmila Kleslová (ANO). Právě Marvanová byla také velice důležitým aktérem v „celopražské hře“ jménem Dozimetr. To ona přišla za Vítem Rakušanem se skandálními poznatky o tom, že situace v pražském dopravním podniku a především kolem Petra Hlubučka, zvaného Slepičář, který byl v té době primátorovým náměstkem a zároveň členem dozorčí rady DPP, je neúnosná a že se tam tunelují peníze. Rakušan to ovšem podle jejích slov neřešil a informace z jejich důvěrného rozhovoru se naopak vzápětí měly donést až k Hlubučkovi a jeho kumpánům. Když si k tomu přidáte ještě lídra pražského STAN Petra Hlaváčka, který se prezentuje víc jako odborník než politik, což může být někomu sympatické, ale v očích voličů to může být také hendikepem, a také to, jak se STANaři ve volbách v roce 2021 díky preferenčním hlasům vyšplhali na zádech Pirátů do Sněmovny, což jim dodnes dodává poněkud nelibý odér podrazáků, nemyslím si, že bude STAN na třetím místě. Před čtyřmi roky byli s pěti mandáty pátí a tipla bych si, že – když to pro ně všechno dobře půjde – dopadnou zhruba stejně, nehledě na jinak velice dobře vybudovanou Rakušanovu image chytrého pana učitele. Na třetím místě podle mě skončí Praha sobě, která v minulých volbách na magistrát získala 11 křesel. A hodně to podle mě souvisí s Piráty, kteří jich měli 13. Obě strany k sobě mají programově blízko a obě cílí na podobný elektorát. Jenže zatímco Adam Scheinherr se na sociálních sítích snaží, seč může, což by mu mohlo přihrát hodně hlasů mladých, Piráti podle mě v těchto volbách ztratí. A ne proto, že za všechno špatné v metropoli může jejich předseda Zdeněk Hřib, jak mnozí tvrdí. Ten se po přestupu do celostátní politiky z metropole dost vytratil a lídryní Pirátů je nyní nepříliš známá Tereza Nislerová. Tu sice Ivan Bartoš, který byl donedávna hlavní tváří Pirátů, propaguje ze všech sil, ale pochybuji, že to bude stačit. Možná, že Piráti sází na to, že jako žena získá sympatie žen voliček, ale nejsem si jistá, že to bude fungovat. Proto si myslím, že Praha sobě posílí právě na úkor Pirátů. Tak vidím „medailové“ pozice po volbách na magistrátu. K výše jmenovaným stranám se minule podařilo získat ještě tři křesla SPD, kdy o 0,16 % překročila pětiprocentní hranici. Překvapit by mohl rovněž SEN pro Prahu Václava Lásky, se kterým spolupracuje jako odborná garantka pro bydlení již zmiňovaná senátorka Kordová Marvanová, a možná i Motoristé sobě, i když s tím příliš nepočítám. Můj odhad výsledků pražských komunálních voleb nakonec vůbec nemusí odpovídat realitě, ale odkládám si ho sem hlavně pro případ, že bych se náhodou trefila, abych pak měla důkaz, že jsem to říkala. A jak tipujete výsledky voleb vy? Zdroj: autorský text